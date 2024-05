One Piece Chapitre 1115 : date de sortie et spoilers potentiels

Vegapunk s’apprête à en dévoiler davantage sur les origines de Joy Boy : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 1115 de One Piece.

Le monde est sens dessus dessous dans le manga One Piece ! Les Doyens font des pieds et des mains pour stopper le message de Vegapunk, mais l’enregistrement continue malgré les nombreux escargophones abattus par les membres du Gorosei. La colère des dirigeants semble céder la place à la panique, et on comprend pourquoi : par-delà la mort, le savant d’Egghead réussit le tour de force de les plonger dans un sacré pétrin en enchaînant les révélations délicates.

On a ainsi découvert que le monde de One Piece tel que nous le connaissons n’existerait bientôt plus. En effet, le docteur a anticipé une violente montée du niveau des eaux, l’océan devant bientôt submerger les terres. Si beaucoup de personnages peinent à y croire, les Doyens semblent furieux, confirmant les prédictions terrifiantes de Vegapunk. Mais ce dernier n’en a pas fini : il évoque à présent Joy Boy.

Le chapitre 1115 de One Piece sortira le 26 mai 2024 sur Manga Plus en France. Il sera disponible à partir de 17h, et restera en accès gratuit pendant trois à quatre semaines sur la plateforme.

Un tel délai n’est pas dû à un quelconque retard, mais est en réalité dû au planning personnel de l’auteur Eiichiro Oda. Celui-ci a droit à une pause tous les trois chapitres, pour se reposer ou chercher de nouvelles sources d’inspiration. Le mangaka a également fait part de son envie de lever le pied et prendre soin de lui, suite à l’annonce du décès d’Akira Toriyama, auteur de Dragon Ball.

La pause s’inscrit donc dans une publication déjà irrégulière pour One Piece ces derniers temps, car il faut également prendre en compte la Golden Week, série de jours fériés au Japon, qui a impacté la sortie du Shonen Jump et donc des chapitres.

Spoilers potentiels du chapitre 1115 de One Piece

Le chapitre 1115 de One Piece devrait offrir davantage de révélations de la part de Vegapunk, à travers son message, et plus précisément sur Joy Boy.

En effet, le docteur abordait tout juste l’histoire de la figure antique, présentant le garçon comme le tout premier pirate de l’Histoire : les lecteurs devraient donc en découvrir un peu plus.

Eiichiro Oda avait déjà parlé de ce qui pourrait se rapprocher du design de Joy Boy, dans une interview de presque 20 ans déjà : il se pourrait que le manga nous présente l’apparence de cet illustre pirate dans le chapitre 1115, sous forme de flash-backs.

On devrait également continuer de voir les tentatives des Doyens pour arrêter la diffusion du message de Vegapunk, tandis que Luffy continue de retenir certains dirigeants de son côté avec les géants.

Ces derniers pourraient d’ailleurs avoir un rôle plus important dans le chapitre 1115, surtout si l’on prend en compte l’arc Erbaf qui se profile à l’horizon de One Piece, directement teasé par le magazine Shonen Jump.

