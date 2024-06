One Piece : la relation entre Joy Boy et le Géant d’Acier expliquée par cette théorie

L’arc Egghead de One Piece a révélé une connexion spéciale entre Joy Boy et le Géant d’Acier, et une nouvelle théorie tente d’expliquer le secret derrière leur relation.

L’arc Egghead de One Piece a introduit un robot géant mystérieux. Il a attaqué Mary Joie il y a environ 200 ans, mais est rapidement tombé en panne d’énergie. Vegapunk a également révélé qu’il fonctionne grâce à une énergie créée par une technologie ancienne très avancée.

Et ce n’est pas seulement le Géant d’Acier, mais bien tout le Siècle Oublié qui était extrêmement avancé. En réalité, toutes les créations de Vegapunk en sont en quelque sorte dérivées. De plus, il a commencé à fonctionner après avoir écouté les Tambours de la Libération.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le Géant d’Acier est l’un des personnages les plus mystérieux de l’histoire, et pour des raisons encore inconnues, il s’est excusé auprès de Joy Boy, et il y a également fort à parier qu’il devienne un allié de Luffy dans le futur. ATTENTION : cet article contient des spoilers du prochain chapitre 1119 de One Piece !

MANGA Plus

Selon un internaute sur X/Twitter, « Du point de vue japonais, le ton du Géant d’Acier n’est pas seulement mécanique ; il est en fait assez enfantin et mignon. D’après ce ton, il semble qu’il admirait Joy Boy d’une manière qui nous rappelle la relation entre Luffy et Shanks. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’internaute a également partagé une vidéo, suggérant que le modèle de discours du Géant d’Acier n’est pas seulement comme celui d’un enfant, mais aussi comme celui des Rois des Mers. On ne sait pas comment un robot peut avoir des émotions, mais le lien qu’il partage avec Joy Boy est très réel.

Ensuite, Shanks est l’un des personnages les plus importants de la série, non seulement à cause de son rôle futur, mais aussi à cause de son influence sur Luffy. Il a appris de nombreuses choses au protagoniste, que ce dernier chérit encore aujourd’hui. Luffy admirait également Shanks depuis son enfance et s’efforçait de devenir un pirate comme lui.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Joy Boy était également une figure importante de son époque. Étant donné que le Géant d’Acier est comme un enfant, il devait admirer Joy Boy. Le fait que le Géant d’Acier s’excuse auprès de lui pourrait alors signifier qu’il l’a déçu dans le passé.

Et encore aujourd’hui, le robot se sent coupable. De plus, les spoilers du chapitre 1119 ont révélé que Joy Boy l’appelait Emeth et lui a dit de faire quelque chose au bon moment. Bien que le chapitre n’approfondisse pas beaucoup leur passé, il est clair que les actions du Géant d’Acier sont liées à Joy Boy.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour en apprendre davantage sur One Piece, consultez notre présentation de Gaimon et Sarfunkel, ou encore notre explication sur le Fruit du Démon de Bonney, le Toshi Toshi no Mi. Et pour en découvrir encore un peu plus sur le prochain chapitre, voici ce petit clin d’oeil à Pokémon que les fans ont repéré dans le chapitre 1119.