One Piece : le message de Vegapunk continue-t-il dans le chapitre 1118 ?

Warcury a attaqué le géant d’acier qui protégeait la diffusion du message de Vegapunk, mais peut-on espérer entendre la suite de l’enregistrement dans le chapitre 1118 de One Piece ?

Le message de Vegapunk a marqué un tournant dans le manga One Piece. Apparaissant en plein climax de l’arc Egghead, l’enregistrement a commencé sa diffusion avec l’arrêt cardiaque du célèbre savant et a enchaîné les révélations sur le monde des pirates et son histoire.

Les lecteurs ont ainsi pu en apprendre davantage sur le Siècle Oublié et ses figures mythiques, comme Joy Boy qui ressemble toujours plus à Luffy, mais le savant a également abordé la question des armes de guerre et la submersion prochaine des îles, vestiges des véritables continents d’autrefois. Malheureusement, alors que Vegapunk évoquait les porteurs du “D”, le message s’est interrompu.

La diffusion est-elle finie pour de bon, ou les lecteurs pourront-ils découvrir la suite du message dans la suite du manga d’Eiichiro Oda ? Attention : cet article contient des spoilers du chapitre 1118 de One Piece !

Le message de Vegapunk va-t-il continuer sa diffusion dans le chapitre 1118 de One Piece ?

D’après les spoilers, la diffusion du message de Vegapunk va bien continuer dans le chapitre 1118 de One Piece.

eiichiro oda/shueisha

Les membres du Gorosei ont beau avoir trouvé l’escargophone en charge de la transmission à travers le monde, ils ne parviennent pas à l’arrêter totalement. Car le petit appareil est sous la protection du géant d’acier, et l’attaque de Warcury ne suffit pas à interrompre durablement la diffusion.

Le résumé du prochain chapitre n’est pas encore disponible, mais les premiers spoilers font en effet état d’une nouvelle bribe d’informations concernant les possesseurs de la lettre “D” dans leur nom : “Ce/Le nom est…” À ce stade, rien ne permet de savoir si le message est une nouvelle fois coupé par un événement propre à l’histoire, ou si le chapitre s’arrête simplement là où la phrase de Vegapunk commence. Ce qui n’aurait rien de surprenant, puisqu’on sait déjà que le chapitre 1118 comptera moins de pages que d’habitude, ce qui n’aura pas manqué d’inquiéter les fans de One Piece.

Il semble en tout cas que Vegapunk ait l’intention de dévoiler l’identité d’un membre se dissimulant parmi les porteurs du D.

Davantage de spoilers seront disponibles avant la sortie officielle du chapitre 1118 de One Piece : nous mettrons alors cet espace à jour.