One Piece Chapitre 1118 : date de sortie et spoilers potentiels

Le message de Vegapunk va laisser la place à l’action : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 1118 de One Piece.

Les révélations se sont enchaînées dans le manga One Piece, alors que le message de Vegapunk était diffusé dans le monde entier pour faire le jour sur les secrets du gouvernement. Les lecteurs ont ainsi découvert que les îles sur lesquelles les personnages vivent ne sont en fait que des fragments d’anciens continents submergés, et que ces dernières terres pourraient bien disparaître à leur tour sous les eaux. Le savant a aussi dévoilé davantage d’informations sur Joy Boy et son histoire, avant d’aborder les personnes possédant la célèbre lettre “D” dans leur nom… pour finalement se faire couper.

Car les Doyens ont enfin trouvé l’escargophone dans le géant d’acier, et s’en sont pris à l’immense robot, mettant un terme à la transmission de l’enregistrement de Vegapunk. Dès lors, les terribles membres du Gorosei et la Marine pourront se concentrer sur Luffy et son équipage, qui tentent de fuir l’île Egghead pour rallier Erbaf. Date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 1118 de One Piece.

Le chapitre 1118 de One Piece sortira le 23 juin 2024 à 17h sur Manga Plus. Il sera ensuite disponible gratuitement pendant quatre semaines au moins.

Spoilers potentiels du chapitre 1118 de One Piece

Le chapitre 1118 de One Piece devrait se concentrer sur les combats de Zoro et Nusjuro ainsi que du reste des Doyens face au géant d’acier, tout en montrant la suite de l’évasion de l’équipage des Chapeaux de Paille.

eiichiro oda/shueisha

En effet, le chapitre 1117 a offert aux fans le début d’un combat très attendu : celui de Zoro contre le Doyen Nusjuro. Lancé par Jinbe pour qu’il défende le bateau de Luffy, l’épéiste parvient à contrer le membre du Gorosei grâce à une frappe à deux lames avant de s’apercevoir que son adversaire possède lui aussi un Kitetsu, ces sabres légendaires et surtout maudits. Le chapitre 1118 devrait donc en montrer davantage de leur affrontement, qui promet de faire des étincelles.

Retenir le Doyen, voire le blesser, permettrait au reste de l’équipage de mettre les voiles et fuir l’île Egghead pour rejoindre le pays des géants. Ces derniers devraient également être à l’honneur dans le chapitre 1118, puisque les vice-amiraux ont lancé les hostilités contre leur navire.

Enfin, le reste des Doyens compte bien détruire le géant d’acier, mais ce dernier n’a pas encore riposté. La relique est pourtant présentée comme un ennemi du Gouvernement Mondial et une alliée de Joy Boy : il y a fort à parier qu’elle décide de rendre les coups du Gorosei, ce qui permettrait de les retenir alors que les pirates quittent l’île.

Les spoilers sont généralement disponibles quelques jours avant la publication officielle des chapitres de One Piece : nous mettrons donc cet espace à jour dès que de nouvelles informations auront été partagées sur le chapitre 1118.