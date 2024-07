One Piece Chapitre 1122 : date de sortie et spoilers potentiels

Bonney et Luffy ont vaincu Saturn mais la bataille n’est pas terminée : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout sur le chapitre 1122 de One Piece.

En plein climax de l’arc Egghead, de nombreux personnages de One Piece ont droit à leur propre évolution. Alors que la voix de Vegapunk continue d’énoncer inlassablement les secrets que le gouvernement mondial préférerait cacher, Bonney a de son côté réussi à hurler ce qu’elle avait sur le coeur et venger ses parents : son bourreau Saturn s’est retrouvé criblé de coups et a été envoyé au loin.

Mais la bataille d’Egghead est loin d’être terminée. Les Doyens pouvant se remettre de nombreuses blessures, il est encore possible que Saturn revienne, tandis que ses collègues peuvent eux aussi encore attaquer le Thousand Sunny et le navire des géants d’Erbaf. Date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 1122 de One Piece.

Quand sortira le chapitre 1122 de One Piece ?

Le chapitre 1122 de One Piece sortira le 4 août 2024 sur Manga Plus, après une nouvelle pause d’une semaine pour le manga.

Spoilers potentiels du chapitre 1122 de One Piece

Le chapitre 1122 devrait permettre de voir la suite des événements sur les bateaux des pirates, alors que les Doyens tentent de les empêcher de quitter Egghead.

Le Thousand Sunny avait réussi à quitter le sommet de l’île grâce à un Coup de Burst associé à l’explosion d’Atlas. Mais le navire des géants se faisait quant à lui attaquer par Saturn, retardant la fuite du reste de l’équipage des Mugiwara. Il ne faut pas non plus oublier que les membres du Gorosei se rétablissent miraculeusement de nombreux coups : peut-être que Saturn n’a pas été encore tout à fait vaincu. Raison de plus pour mettre les voiles le plus vite possible, tant que le Doyen est incapable de se battre.

Du côté du message de Vegapunk, les dernières révélations ont permis de dissiper une théorie jusqu’ici tenace : celle voulant que Luffy soit le prochain Joy Boy et roi des pirates, selon une ancienne prophétie. Puisqu’on sait maintenant que le Chapeau de Paille n’est pas assuré de trouver le One Piece avant les autres, on devrait voir des réactions des douze personnages les plus importants désignés par une double-page du précédent chapitre.

Enfin, le robot géant Emeth n’a toujours pas dévoilé l’attaque spéciale teasée dans le chapitre 1120. Le moment semble pourtant venu d’employer l’artillerie lourde : peut-être verrons-nous son coup dans le 1122 ?

Les spoilers sortent généralement quelques jours avant la publication officielle des chapitres de One Piece : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.