Les Chapeaux de Paille ont enfin quitté l’île Egghead : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout sur le chapitre 1121 de One Piece.

Le climax de l’arc Egghead touche à sa fin : après un sacrifice poignant de la part d’Atlas, les Chapeaux de Paille ont enfin lancé leur coup de burst pour décoller et quitter l’île de la science. De son côté, Luffy a reçu un coup de main du géant d’acier, qui s’avère capable de lui parler sans que les autres le sachent : Emeth s’est engagé à couvrir les arrières des pirates géants pour leur permettre de quitter les lieux sans être poursuivis par les Doyens.

Enfin, Vegapunk a annoncé une ultime vérité dans son message et semble arriver à la fin de sa transmission. L’arc Erbaf est donc plus proche que jamais, comme l’avait suggéré l’éditeur du manga d’Eiichiro Oda : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 1121 de One Piece.

Quand sortira le chapitre 1121 de One Piece ?

Le chapitre 1121 de One Piece sortira le 21 juillet 2024 à 17h sur Manga Plus. Il sera ensuite accessible gratuitement sur le site pendant au moins quatre semaines.

Spoilers potentiels du chapitre 1121 de One Piece

Après leur décollage réussi, les Chapeaux de Paille devraient pouvoir rejoindre Luffy et fuir pour de bon Egghead en compagnie des géants, tandis qu’Emeth révélera certainement l’attaque teasée dans le chapitre 1120.

eiichiro oda/shueisha

Toutefois, il faudra d’abord réussir l’amerrissage sans encombre : le coup de burst et l’explosion d’Atlas ont propulsé le navire très loin dans le ciel. Sans oublier que là où le Thousand Sunny va atterrir, se trouvent encore les bateaux de la Marine et les Doyens, alors en plein combat avec Emeth.

Le géant d’acier a en effet décidé dans le chapitre 1120 que le moment était venu d’utiliser un atout jusqu’ici resté mystérieux. Après s’être fait dévorer un bras par Ju Peter sous ferme de ver géant, le robot se prépare à déployer une nouvelle arme. Il est donc plus que probable que nous assistions à une attaque capable de retenir plusieurs membres du Gorosei pour ouvrir la voie aux héros en direction d’Erbaf.

Les spoilers sortent généralement quelques jours avant la publication officielle de One Piece : nous mettrons cet espace à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.