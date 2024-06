Le chapitre 1119 de One Piece révèle enfin le nom du géant d’acier

Les spoilers du chapitre 1119 de One Piece confirment le nom de l’antique robot et sa connexion avec Joy Boy : on vous explique ce que ça peut signifier.

Le manga One Piece prendra une brève pause après le chapitre 1119, et pour beaucoup, c’est le signe que l’auteur Eiichiro Oda laissera ses lecteurs face à un suspense terrible. Peut-être du côté du géant d’acier, ce robot antique ayant traversé les âges sans révéler ses secrets ?

Le chapitre 1118 nous montre en effet le colosse en train de sombrer dans l’océan après avoir reçu des coups de Warcury. Ses dernières pensées sont tournées vers Joy Boy, et même si un détail crucial s’est perdu à la traduction, il est désormais évident que la relique est liée au tout premier pirate de l’histoire.

Malgré cela, on ne connaît encore que peu de choses sur le géant d’acier. Or, le chapitre 1119 devrait apporter son lot de nouvelles informations le concernant.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du chapitre 1119 de One Piece.

Le nom du robot géant dévoilé dans le chapitre 1119 de One Piece

Selon les fuites, le nom du géant d’acier serait “Emeth”. En plus de dévoiler ce détail, le nouveau chapitre de One Piece offre le flash-back d’un dialogue avec le Joy Boy originel : “Emeth, quand le moment viendra, tu devras…“

eiichiro oda/shueisha

Forcément, une telle information a suffi pour bousculer la toile, les fans s’emparant de la fuite pour émettre de nombreuses théories sur le personnage.

On retrouve ainsi des connexions avec Narnia de C.S. Lewis pour son personnage inclusif du même nom, tandis que d’autres internautes rappellent également la symbolique d’un tel patronyme dans le mythe du golem : le mot “Emet” tracé sur le front de la créature humanoïde signifie “vérité“, avant d’être remplacé par “met” en effaçant la première lettre, ce qui se traduit alors par “mort“.

Les premiers spoilers semblent indiquer que le chapitre ne s’attardera pas davantage sur le passé du géant d’acier. En revanche, on le verra s’en prendre à Warcury et attaquer pour la première fois, cessant ainsi de se montrer passif dans le climax de l’arc Egghead. On devrait donc découvrir les véritables capacités de la relique dans One Piece.

