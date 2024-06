One Piece Chapitre 1119 : date de sortie et spoilers potentiels

Bonney peut elle aussi se transformer en Nika et compte bien en profiter pour se battre : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 1119 de One Piece.

C’était l’événement du chapitre 1118 : Bonney a réussi à retrouver la maîtrise de ses pouvoirs grâce à la confiance de Luffy, et a pu arborer elle aussi une forme du dieu Nika – ce qui n’a pas plu à tout le monde. Désormais libre et géante, la pirate a rejoint le Chapeau de Paille pour riposter face aux Doyens qui menacent les derniers Satellites de Vegapunk encore en vie.

Mais ils ne sont pas seuls à se battre. Alors que l’arc Egghead est en plein climax et que le manga s’apprête à passer à Erbaf, les événements s’enchaînent : Zoro se confronte à un épéiste redoutable, le bateau de Luffy doit encore fuir l’île de la science malgré le chaos, et le géant d’acier semble prêt à émerger une nouvelle fois de l’océan. Date et heure de sortie, spoilers potentiels : on vous dit tout ce qu’il faut savoir du chapitre 1119 de One Piece.

Quand sort le chapitre 1119 de One Piece ?

Le chapitre 1119 de One Piece sortira le 30 juin à 17h sur Manga Plus. Il sera ensuite disponible gratuitement pendant quatre semaines au moins.

Spoilers potentiels du chapitre 1119 de One Piece

Le chapitre 1119 de One Piece devrait montrer le combat de Luffy et Bonney sous leur forme Nika, ainsi que la fuite du reste des Chapeaux de Paille de l’île Egghead.

eiichiro oda/shueisha

En effet, Bonney a réussi à se transformer elle aussi, rejoignant Luffy sur le champ de bataille alors que les Doyens commençaient à menacer le bateau des géants. Tous deux devraient donc affronter les redoutables membres des Gorosei, et ainsi protéger les Satellites encore en vie de Vegapunk.

L’apparition des deux Nika semble également avoir provoqué le géant d’acier, qui désespérait de ressentir la présence de Joy Boy et se laissait donc couler dans l’océan. Il est possible que l’immense robot revienne encore une fois se battre, stimulé par les deux pirates transformés.

De leur côté, les autres membres des Chapeaux de Paille doivent encore réussir à amerrir pour pouvoir fuir l’île Egghead : mais comme Nami l’a suggéré auprès de Sanji, ils risquent d’avoir besoin d’un coup de main, car la tâche s’annonce déjà périlleuse, surtout à proximité de la Marine et des Doyens.

Enfin, on peut espérer retrouver Zoro, en plein combat contre Nusjuro, et qui n’est pas apparu dans le chapitre 1118. Le duel entre le bras droit de Luffy et le Doyen au long sabre était attendu depuis longtemps par les fans : Eiichiro Oda devrait donc prévoir quelque chose d’intéressant pour pousser son personnage à toujours plus progresser vers son rêve de devenir le meilleur épéiste du monde.

