Ce nouvel anime est parfait pour les fans de Godzilla x Kong

Godzilla et King Kong sont de retour sur grand écran dans Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, où ils font équipe contre un nouvel ennemi commun. Le blockbuster époustouflant les montre faisant ce qu’ils font de mieux, et si vous voulez plus de kaiju, ce nouvel anime pourrait bien vous plaire.

Nouvel opus du MonsterVerse, Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire fait revenir le duo de Titans adorés des fans, les deux monstres géants étant passés du statut d’ennemis à celui d’alliés suite à leur redoutable combat face à Mechagodzilla dans le dernier film de la franchise, à savoir Godzilla vs Kong (2021).

Et si les deux kaiju restent d’éternels rivaux, le prochain film Godzilla x Kong va les amener à faire une nouvelle fois équipe, puisqu’ils seront confrontés à de nouveaux méchants dont la puissance n’a d’égal que leur taille gigantesque. Le duo désormais culte devra donc renouveler sa confiance mutuelle dans une alliance pour le moins instable, face à un défi plus insidieux que jamais.

Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire se positionne donc comme un énorme blockbuster ayant pour ambition d’en mettre plein la vue tout en remettant les Titans au cœur de l’intrigue, et ce pour le plus grand plaisir des fans du genre.

Quand les kaijus prennent le contrôle

Pour celles et ceux qui voudraient une dose supplémentaire de monstres géants, Crunchyroll s’apprête à lancer un tout nouvel anime, intitulé Kaiju No. 8. Un nouveau titre plus psychologique que le dernier film du MonsterVerse et davantage centré sur l’humain, c’est pourquoi l’anime se positionne comme l’œuvre parfaite si vous souhaitez approfondir le mythe tout en profitant d’un chaos à grande échelle.

Avant toutes choses, soyons clairs sur un point : vous ne retrouverez ni Godzilla ni King Kong dans Kaiju No. 8. Bien qu’ils soient synonymes du terme « kaiju », ce dernier fait référence à des créatures gigantesques face auxquelles l’homme est impuissant. Au Japon, c’est tout un sous-genre avec de nombreuses franchises et un énorme registre de personnages et monstres plus ou moins liés les uns aux autres.

Mais si les deux Titans ne sont pas présents, on y découvre une multitude de créatures monstrueuses que l’humanité doit apprendre à gérer. Dans cet univers, nous avons une brigade spéciale, les Forces de Défense, qui tue les kaijus lorsqu’ils envahissent les villes. Leurs méthodes sont imparfaites, et des victimes se produisent toujours, mais c’est ainsi quand on en est réduits à être l’équivalent de fourmis essayant de comprendre comment arrêter les humains qui piétinent leur colonie.

naoya matsumoto/shueisha/production i.g

Après le combat avec les kaijus, le nettoyage

La société est devenue un terrain vague dystopique qui dépend constamment de certains rôles spécifiques pour assurer sa survie. D’un côté vous avez donc les Forces de Défense et de l’autre, l’équipe de nettoyage qui, comme son nom l’indique, fait de son mieux pour nettoyer les dégâts causés lorsqu’une créature est vaincue.

Les deux sont des emplois cruciaux, mais l’un offre un peu plus de gloire et de récompense que l’autre. Le protagoniste, Kafka Hibino, finit employé d’une entreprise de nettoyage malgré ses tentatives répétées pour rejoindre les rangs des Forces de Défense.

Son souhait se réalise plus qu’il ne le voudrait lorsqu’il acquiert des pouvoirs et devient lui-même un kaiju, étant ainsi capable de lutter contre les monstres à mains nues. Un atout assez décent, sauf qu’il est désormais vu comme une cible lorsqu’il est sa sous forme de monstre et sait qu’il ne peut pas laisser le secret s’échapper, au risque de finir capturé par le gouvernement qui va l’examiner sous toutes les coutures, voire pire.

Kaiju No. 8, par le studio derrière Haikyū!! et Psycho-Pass

Le casting secondaire, allant de sa meilleure amie Mina à son camarade d’escouade Reno Ichikawa, contraste ses pouvoirs avec leurs combinaisons mécaniques, contenant des parties de kaijus tués. Vous pouvez trouver des nuances de Neon Genesis Evangelion, Gundam, et Soul Eater dans la vision du monde assez sombre dépeinte dans Kaiju No. 8.

L’adaptation animée du manga de Naoya Matsumoto est produite par Production I.G., un studio d’animation réputé à qui l’on doit de nombreux titres très populaires, comme par exemple Sawako, mais aussi Guilty Crown, Kuroko’s Basket, Psycho-Pass, Haikyū!!, et bien d’autres encore.

naoya matsumoto/shueisha

Des monstres de toutes formes et tailles

Même si aucune des réflexions sur la condition humaine ne vous intéresse, Kaiju No. 8 propose une myriade de monstres tous plus étranges et sauvages les uns que les autres. Des insectes géants et des plantes arrivent dans les épisodes suivants, et puisque Naoya Matsumoto n’a pas fini le manga, qui sait ce qui apparaîtra.

Kaiju No. 8 commence sur Crunchyroll le 13 avril. Après cinq films du MonsterVerse, le timing ne pourrait pas être meilleur. Si vous voulez plus d’action, de monstres, de meilleurs héros humains, ou une production qui est juste un peu plus tordue, cela devrait très certainement vous plaire.

Ou, et peut-être le plus parfait de tous, si vous souhaitez imaginer ce que vous feriez si vous pouviez devenir Godzilla, cela répond à cette question pour vous. L’anime est l’un des titres les plus attendus du printemps 2024, surpassant même la suite de certains shonens pourtant très populaires, à l’instar de My Hero Academia par exemple.

Et pour continuer dans la même thématique, découvrez la liste des animes à ne pas manquer ce mois-ci.