Les fans de Demon Slayer estiment que ce perso important est trop délaissé par la saison 4

La saison 4 de Demon Slayer pourrait être l’un des plus grands succès de l’année, mais les fans ne sont pas contents de la façon dont la nouvelle saison ignore Kanao.

La quatrième saison de Demon Slayer était sans aucun doute l’un des animes les plus attendus du printemps 2024. Adaptant l’arc de l’Entraînement des Piliers, cette saison montre Tanjiro et ses amis s’entraînant sous la tutelle des Piliers pour se préparer à la bataille ultime contre Muzan Kibutsuji.

Comme les saisons précédentes, la saison 4 de Demon Slayer est largement appréciée par les spectateurs. Bien qu’elle manque des batailles intenses si caractéristiques de l’anime, les fans adorent toujours l’animation et les scènes exclusives ajoutées par ufotable, le studio en charge de l’adaptation animée du manga de Koyoharu Gotōge.

Cependant, ils ne sont pas satisfaits de la façon dont la nouvelle saison a délaissé un personnage en particulier, à savoir Kanao Tsuyuri. Étant la sœur adoptive de Shinobu Kocho, mais également le successeur (ou Tsuguko en VO) du Pilier de l’Insecte, Kanao est un personnage secondaire majeur dans l’intrigue, d’autant qu’elle et le héros de Demon Slayer Tanjiro Kamado vont se rapprocher d’ici la fin de l’œuvre.

Plus important encore, Kanao joue un rôle crucial dans l’arc de la Forteresse Dimensionnelle Infinie à venir, qui n’est autre que la première moitié de l’arc de la Bataille Finale, le dernier arc de Demon Slayer. Ainsi, les fans veulent plus de temps d’écran pour elle, d’autant plus qu’ufotable a déjà ajouté des scènes supplémentaires pour certains personnages dans la saison 4.

En plus de cela, on peut l’apercevoir dans le générique d’ouverture (ou opening) de la saison 4, mais elle n’apparaît que brièvement dans les nouveaux épisodes. La seule fois où les spectateurs la voient, c’est lorsqu’elle a une brève conversation avec Shinobu.

Kanao est une pourfendeuse de démons tout comme Tanjiro et ses amis. Les fans estiment donc qu’il aurait dû y avoir plus de scènes d’eux s’entraînant ensemble. Mais même si cela ne s’est pas produit, puisque Kanao a terminé son entraînement bien avant eux, l’anime aurait pu inclure plus de scènes d’elle selon certains.

« Kanao n’a tout simplement rien eu entre la saison 1 et le Château de l’Infini à part un seul moment avec Tanjiro dans la saison 3 », a commenté un fan sur Reddit, « Allez mec, arrêtez de traiter ma fille comme ça, elle fait aussi partie de l’équipe. »

« J’espère maintenant que nous aurons une nouvelle scène exclusive avec Kanao, bien que je crains qu’il ne soit trop tard pour cela maintenant », a écrit un autre, tandis qu’un troisième ajoutait, « Je prie pour qu’elle ait au moins une scène exclusive. »

La saison 4 de Demon Slayer a encore deux épisodes, il y a donc encore un peu de temps pour que Kanao ait plus de temps d’écran. La saison aura des épisodes finaux spéciaux avec une durée prolongée.

Et vous pouvez rester informé sur l’anime avec notre calendrier des épisodes de la saison 4 de Demon Slayer. Pour en savoir plus, découvrez quelle est la maladie de Kagaya Ubuyashiki, ou encore ce que risquent les Pourfendeurs qui portent la fameuse “marque”.