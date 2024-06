Qui gagnerait entre Kaiju No. 8 et Godzilla ? Les voix françaises de l’anime répondent

S’il devait y avoir un combat entre Kaiju No. 8 et Godzilla, qui en sortirait vainqueur ? De nombreux fans se posent sûrement la question, et c’est pourquoi nous l’avons posée à l’équipage de doublage de l’anime Kaiju No. 8.

Les fans de kaijus ont été gâtés cette année, puisque les fameux monstres géants japonais étaient de retour sur grand écran avec Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, sorti en salle en avril dernier. Et quelques jours plus tard, les fans du genre ont également pu découvrir un autre projet mettant en scène ces créatures gigantesques, mais sur petit écran cette fois-ci. Il s’agit bien évidemment de l’anime Kaiju No. 8, adapté du manga éponyme de Naoya Matsumoto.

Là encore, on y découvre un monde dans lequel les kaijus provoquent régulièrement de grands désastres. Le Japon, particulièrement touché par ce phénomène, s’est organisé pour combattre cette menace, donnant ainsi naissance aux Forces de Défense. Et c’est cette prestigieuse institution que Kafka Hibino, le héros de Kaiju No. 8, rêve de rejoindre depuis qu’il est enfant. Et alors que ce trentenaire avait baissé les bras après de multiples échecs, sa rencontre avec le jeune Reno Ichikawa (et un mystérieux incident) vont finalement lui permettre de se rapprocher de son ultime ambition.

Tandis que la saison 1 de Kaiju No. 8 s’approche de sa fin, nous avons pu nous entretenir avec plusieurs membres de l’équipe française de doublage, à savoir la directrice artistique de l’anime Jessie Lambotte, ainsi qu’Adrien Antoine et Alexandre Nguyen, qui prêtent respectivement leur voix à Kafka et Reno.

Crunchyroll De gauche à droite : Adrien Antoine, Jessie Lambotte et Alexandre Nguyen.

Étant donné qu’à ce stade du récit, le Kaiju No. 8 de Kafka est l’un des personnages les plus forts de l’œuvre, et que Godzilla est très certainement le kaiju le plus connu aux quatre coins du globe, nous leur avons donc demandé qui l’emporterait si les deux venaient à s’affronter.

Sans surprise, l’interprète du protagoniste n’a pas hésité une seule seconde, déclarant que c’est bien évidemment le Kaiju No. 8 qui serait vainqueur face à Godzilla. Suite à cette affirmation de son collègue, Alexandre Nguyen s’est montré plus dubitatif : “J’avoue que cela mériterait d’être en image. Mais c’est comme Goku et Superman, c’est un combat sans fin”.

Et si de nombreux fans seraient effectivement ravis de voir le héros de Kaiju No. 8 se mesurer à celui que l’on surnomme “le Roi des monstres”, le manga de Matsumoto pourrait bien avoir glissé quelques références à Godzilla dans son œuvre. En effet, les fans de l’anime ont récemment pu faire la connaissance d’Isao Shinomiya dans l’épisode 11. En plus d’être le directeur des Forces de Défense, le père de Kikoru Shinomiya est également le seul à avoir maîtrisé l’arme spéciale conçue à partir du Kaiju No. 2, une créature qui partage quelques similitudes avec Godzilla.

Production I.G

Dans le dernier épisode en date, nous apprenons que le Kaiju No. 2 avait pratiquement détruit la ville de Sapporo dans les années 1970. Cela pourrait ainsi être une référence à la franchise de la Toho, puisque la capitale de la préfecture de Hokkaido apparaît dans plusieurs films Godzilla, à l’instar de Godzilla vs King Ghidorah (1991) ou encore Godzilla vs Space Godzilla (1994).

Par ailleurs, le Kaiju No. 2 est décrit comme étant “extrêmement puissant” mais aussi “fier et borné”, des caractéristiques qui définissent également Godzilla, et qui pourraient donc suggérer que Matsumoto se soit en partie inspiré de lui pour créer son Kaiju No. 2.

En ce sens, le combat opposant le Kaiju No. 8 de Kafka et Isao Shinomiya équipé de son arme spéciale du Kaiju No. 2, qui a débuté dans l’épisode 11, pourrait s’apparenter à une sorte de premier aperçu de ce que donnerait un affrontement entre le Kaiju No. 8 et Godzilla. Et pour savoir qui va l’emporter entre les deux, il faudra attendre le prochain épisode de l’anime Kaiju No. 8 !

