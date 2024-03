Godzilla x Kong : pourquoi les fans de kaijus sont déjà conquis par le film

Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire a eu droit à une projection en salle, et c’est pourquoi les réactions affluent sur les réseaux sociaux, les fans étant alors excités par le fait que les Titans s’affrontent réellement dans le nouveau film.

Si les précédents films du MonsterVerse avaient été critiqués, c’est notamment parce que leurs intrigues étaient trop centrées sur des personnages humains, certains préférant alors que l’histoire se concentre principalement sur les célèbres kaijus. Et il semblerait que le prochain blockbuster de la franchise ait justement décidé d’écouter les fans à ce sujet.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le film Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, qui n’est autre que le cinquième volet du MonsterVerse faisant directement suite au film Godzilla vs Kong (2021), a eu droit à une avant-première au TLC Chinese Theatre situé à Los Angeles hier soir.

Le public présent sur place a alors partagé ses premiers retours en ligne, révélant ainsi que le long-métrage, qui met en scène deux nouveaux méchants titanesques, est une espèce de bataille royal gargantuesque qui devrait ravir les fans de monstres géants.

Des premiers retours prometteurs pour Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire

C’est donc sur Twitter que l’on peut voir plusieurs internautes partager leurs avis après avoir assisté à l’avant-première de Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire. Des retours qui semblent globalement positifs, le public appréciant notamment le fait que les deux kaijus occupent désormais une place centrale dans le récit.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“#GodzillaXKong est [un film rempli] d’action et d’humour avec des Kaiju que les fans de films de monstres adorent. Godzilla et Kong sont au centre de ce dernier volet de l’évolution du Monsterverse par Legendary. Brian Tyree Henry & Dan Stevens sont amusants ensemble. Mais ce film appartient aux monstres géants.”

“GODZILLA X KONG est un divertissement absurde et amusant. Un rassemblement de titans avec une échelle immense et une aventure rapide. Ce film sait comment offrir du pur plaisir à grande échelle. Mon conseil, juste attachez-vous et profitez du voyage.”

“#GodzillaXKong était plus amusant que je ne le pensais. J’étais heureux de voir Kong être davantage respecté. C’était bien de voir plus de monstres et moins d’humains ennuyeux. Les batailles étaient cools mais ringardes, et la science est devenue un peu trop nerdy. On aurait dit que Christopher Nolan & WWE ont fait un film de monstre.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“#GodzillaXKong est une EXPLOSION ATOMIQUE ! Un voyage fantastiquement étrange et psychédélique à travers l’ère Shōwa avec toute la vibrance d’une pochette d’album des années 80. Cette chose est une farce absurde – des singes cramoisis, des dragons givrés, un Dan Stevens délicieusement absurde. Un autre volet AMUSANT dans le Monsterverse !”

“#GodzillaXKong est un spectacle mémorable qui éblouit par ses visuels technicolor vibrants. Les batailles épiques entre les titans sont à couper le souffle et sont accompagnées d’une histoire au cœur gargantuesque. De plus, il y a Dan Stevens qui flex dans une chemise hawaïenne pendant 2 heures.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour profiter de Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire dans nos salles de cinéma, il faudra patienter encore quelque jours, puisque le film sera disponible en France à partir du 3 avril 2024. Et en attendant, vous pouvez aussi découvrir notre liste des meilleurs films en streaming de ce mois-ci.