Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire marque le retour des célèbres kaijus sur grand écran, mais qui est le méchant dans le nouveau film du MonsterVerse ?

Alors que Godzilla a récemment été mis à l’honneur avec le film Godzilla Minus One sorti en fin d’année dernière dans nos salles, le célèbre kaiju du cinéma japonais va bientôt revenir sur le devant de la scène avec Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, faisant suite aux évènements survenus dans Godzilla vs Kong (2021).

Il s’agit là du cinquième volet du MonsterVerse, un univers cinématographique lancé par Warner Bros. en collaboration avec Legendary Pictures mais aussi la Tōhō, qui détient les droits de Godzilla. La franchise a fait ses débuts en 2014 avec le reboot de Godzilla. D’autres projets ont également vu le jour depuis, à savoir la série d’animation Skull Island sortie sur Netflix, ainsi que la série Monarch : Legacy of Monsters disponible sur Apple TV+.

Et alors que de nombreux fans sont impatients de revoir les deux célèbres monstres géants au cinéma dans Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, le duo de kaijus devra faire face à une nouvelle menace qui pourrait bien totalement bouleverser l’équilibre dans le monde des Titans.

Qui est le méchant dans Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire ?

Le public pourra découvrir deux nouvelles créatures dans Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire. Baptisés Skar King et Shimo, ces monstres seront donc les deux méchants inédits qui vont se mesurer aux célèbres Titans du MonsterVerse.

Skar King est un Titan simien géant qui a été révélé en fin d’année dernière sur la page Instagram officielle du film. On pouvait alors y voir une image rouge du visage du monstre, à côté des mots “Inclinez-vous devant votre roi”. Cela correspond à la fourrure rouge de Skar King, que l’on peut voir dans les bandes-annonces qui ont suivi.

Ce nouvel ennemi semble être aussi grand, voire même plus grand que King Kong, et dans la première bande-annonce du long-métrage, on peut le voir assis sur un trône, dominant les autres Kongs. Skar King a une silhouette grande et maigre, avec des longues jambes et de longs bras, qui ne sont pas sans rappeler ceux d’un orang-outan.

S’adressant à Total Film à propos de la nouvelle addition, le scénariste-réalisateur Adam Wingard, à qui l’on doit déjà Godzilla vs Kong, expliquait : “[…] Skar King est, d’une certaine manière, la chose la plus proche d’une menace humaine jamais juxtaposée à un Titan lui-même. […] Le Skar King représente presque une version agrandie des pires aspects de l’humanité, tout comme Kong représente certains des meilleurs aspects de l’humanité. Je dirais que le Skar King est la plus grande menace que nous ayons vue dans ces films”.

Le monstre brandit une arme — appelée un Whiplash — qui est faite à partir de la colonne vertébrale d’un Titan mort, et qui comporte une lame de cristal capable de taillader la chair d’autres Titans. Le Whiplash serait également utilisé pour contrôler le complice de Skar King.

Shimo est l’autre méchant de Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire. Il s’agit d’un Titan reptilien de couleur blanche. Ce monstre peut lancer des rayons de glace mortels de sa bouche et qui, selon la figurine Playmates du personnage, sont appelés ‘Frost Bite Blasts’. Shimo est supposé être le plus grand Titan jamais vu dans le Monsterverse, signifiant qu’il faudra la puissance combinée de Godzilla et King Kong pour terrasser la créature.

Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire sera disponible dans nos salles de cinéma à partir du 3 avril 2024. Mais en attendant, vous pouvez également découvrir notre liste des meilleurs films en streaming de ce mois-ci.