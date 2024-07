Les fans de Kaiju No. 8 espèrent que la saison 2 corrigera ce “point faible” de l’anime

Kaiju No. 8 est l’un des animes phares de l’année jusqu’à présent, et comme nous savons avec certitude qu’il y aura une suite après la saison 1, les fans espèrent que certains aspects seront améliorés.

TOHO n’a pas perdu de temps pour annoncer la saison 2 de Kaiju No. 8, en publiant un teaser juste après le final de la première saison. La nouvelle a été accueillie avec un enthousiasme considérable, car l’anime a réussi à maintenir une audience régulière et ce, malgré qu’il soit en concurrence avec des titres très populaires, à l’instar de Demon Slayer et My Hero Academia.

Et maintenant qu’une autre saison a été confirmée, les fans discutent de ce qu’ils aimeraient voir être amélioré dans la suite de l’anime, et un élément en particulier en ressort : les personnages. Sans équivoque, les spectateurs de Kaiju No. 8 aimeraient voir une amélioration dans les détails des designs des personnages (plus communément appelés “chara-designs”).

C’est sur un fil de discussion sur Reddit que de nombreux fans semblent s’être accordés sur ce point. “J’ai ressenti cela dès l’épisode 1, mais j’avais l’impression que beaucoup de gens ne s’en souciaient pas… Moi, je m’en souciais beaucoup lmao,” dit un commentaire. “Aujourd’hui, le barrage a cédé quand j’ai vu Narumi. C’était trop.”

Plusieurs partagent ce sentiment. “Oui, les designs sont le point faible de l’anime et encore plus si vous les comparez avec le manga,” dit un autre commentaire.

“L’anime semble très rond, comme s’il y avait beaucoup de courbes dans les cheveux alors que le manga a un design plus net et fin. Narumi est le plus flagrant et j’ai presque ri quand je l’ai vu,” ajoute un autre internaute.

Gen Narumi a été introduit dans l’épisode 12, le final de la saison 1. Avec une deuxième saison déjà confirmée, Production I.G pourrait alors revoir les designs des personnages, maintenant qu’ils savent qu’il y a un public qui attend avec impatience la suite de l’anime.

Pour le moment, aucune date de retour n’a été annoncée pour l’anime Kaiju No. 8. En attendant, vous pouvez consulter nos guides sur les prochaines nouveautés à venir, comme par exemple la saison 2 de Tower of God ou encore la saison 2 d’Oshi no Ko. Découvrez également notre top des animes de l’été 2024 à ne pas manquer.