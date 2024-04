Ce nouvel anime monstrueux est “incroyable” selon le dessinateur de One Punch Man

Alors que les fans d’animes peuvent enfin découvrir les nouveautés du printemps 2024, il y a un titre en particulier qui a attiré l’attention du dessinateur de One Punch Man.

Il s’agit bien évidemment de Kaiju No. 8, qui vient tout juste d’arriver sur Crunchyroll. Un nouvel anime que beaucoup étaient impatients de découvrir, à tel point qu’il était même plus attendu que certains shonens pourtant très populaires, comme par exemple My Hero Academia.

Comme son nom l’indique, Kaiju No. 8 nous transporte dans un monde où de gigantesques créatures, baptisées kaiju, font partie du quotidien des japonais. De nouvelles professions ont alors vu le jour. D’un côté, on retrouve les Forces de Défense, dont l’objectif est d’éliminer ces monstres géants. De l’autre, il y a les nettoyeurs, qui ont pour mission de se débarrasser des énormes cadavres de kaiju une fois le combat terminé.

Kafka Hibino, le protagoniste de l’histoire, appartient à la deuxième catégorie, bien qu’il rêvait de faire partie des Forces de Défense. Toutefois, son rêve qu’il pensait avoir abandonné pourrait bien se concrétiser suite à sa rencontre avec un étrange kaiju, l’ayant transformé en une créature hybride. Le manga Kaiju No. 8 est déjà très populaire auprès des fans, c’est pourquoi nombre d’entre eux attendaient son adaptation animée.

Un anime qui a visiblement su séduire le public, en témoigne cette récente déclaration publiée sur X/Twitter par le mangaka Yūsuke Murata, connu notamment pour avoir dessiné Eyeshield 21, mais aussi One Punch Man. L’artiste nippon a alors déclaré ceci : “L’anime Kaiju No. 8 est incroyable, surtout la scène d’attaque de monstres au début. L’art est plus réaliste, mais il a une touche unique qui le rend intéressant.”

Des éloges pour le moins flatteuses, qui doivent sûrement faire plaisir aux équipes de Production I.G., le studio d’animation en charge de l’adaptation animée de Kaiju No. 8. Une forme de reconnaissance qui doit également ravir Naoya Matsumoto, le créateur de Kaiju No. 8. Pour rappel, le manga d’origine a fait ses débuts en 2020, étant alors publié sur la plateforme en ligne Shōnen Jump+.

La première saison de Kaiju No. 8 est actuellement diffusée chaque semaine sur Crunchyroll, à raison d’un épisode tous les samedis. Et pour celles et ceux qui chercheraient d’autres titres, voici tous les animes à voir ce mois-ci.

