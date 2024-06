Kaiju No. 8 : les voix françaises expliquent pourquoi elles préfèrent l’anime au manga

Alors que la saison 1 de Kaiju No. 8 devrait se terminer cette semaine après la sortie de l’épisode 12, les voix françaises se sont entretenus avec Dexerto, révélant alors ce qu’elles préféraient avec l’adaptation animée du célèbre manga de monstres géants.

Après avoir séduit les fans du monde entier suite à ses débuts juillet 2020, le manga Kaiju No. 8 de Naoya Matsumoto eu droit à son adaptation animée par le fameux studio Production I.G., lancée en avril 2024. Les fans d’animes ont ainsi pu découvrir ce monde dans lequel les kaijus font partie du quotidien des japonais.

Pour lutter contre cette menace, les Forces de Défense sont donc nées, ayant pour mission de protéger la population de ces dangereuses créatures. C’est dans ce contexte que l’on retrouve Kafka Hibino, un trentenaire qui rêvait d’intégrer cette prestigieuse institution, mais qui a fini par abandonner son rêve suite à plusieurs échecs. Toutefois, sa rencontre avec le jeune Reno Ichikawa, qui a la même ambition, va raviver la flamme qui sommeillait en lui.

Et alors que la saison 1 va bientôt se conclure, plusieurs membres de l’équipe de doublage français se sont entretenus avec Dexerto, à savoir Jessie Lambotte, qui officie en tant que directrice artistique sur l’anime Kaiju No. 8, ainsi qu’Adrien Antoine et Alexandre Nguyen, qui incarnent respectivement Kafka et Reno dans la version française.

Crunchyroll De gauche à droite : Adrien Antoine, Jessie Lambotte et Alexandre Nguyen.

Tandis que l’épisode 11 adapte le quatrième arc du manga, intitulé “Le Kaiju No. 8 sous les verrous”, nous leur avons demandé s’ils avaient pris connaissance de ce qui va se passer dans la suite de l’œuvre d’origine et s’ils savaient donc ce à quoi seront confrontés leur personnage dans les chapitres suivants. Et si la directrice artistique a effectivement lu quelques scans pour pouvoir préparer cette première saison et voir la direction qu’allait prendre la série, les deux comédiens ont quant à eux avoué ne pas avoir lu le manga, afin d’éviter de se faire spoiler la suite.

Alexandre Nguyen a ainsi expliqué : “J’avoue, j’aime pas me faire spoiler. J’aime bien découvrir en direct”, un avis partagé par son collègue Adrien Antoine. L’interprète de Reno a continué : “C’est pareil pour Jujutsu Kaisen [dans lequel il prête sa voix à Yuta Okkotsu], mon meilleur pote Hervé Grull, qui fait Itadori, les a tous lus. Il m’a dit deux ou trois trucs vite fait, mais je lui ai dit ‘Ne me spoile pas par contre, je veux vraiment voir l’anime’, parce que j’ai du mal à me projeter avec un livre. L’animation me remplit plus d’émotions qu’un bouquin.”

Jessie Lambotte va alors rebondir sur cette déclaration, expliquant pourquoi elle estime que les mangas peuvent parfois être moins prenants que leur adaptation animée : “Je suis d’accord [avec Nguyen], surtout sur le manga. Avec le côté noir et blanc, je me projette moins”.

Alexandre Nguyen a ensuite développé un peu plus cette idée, revenant sur l’apport des animes par rapport aux œuvres d’origines : “Avec un livre, tu te fais souvent ta propre ambiance, et ce n’est pas forcément celle que le créateur a voulu insuffler dans le manga. Alors qu’avec l’animation, le réalisateur a validé l’ambiance, l’animation, les couleurs, les dessins, les actions, et du coup je me dis ‘Ah voilà, là je vois une œuvre complète’. Mais après chacun voit cela à sa manière”.

En effet, si de nombreux animes n’ont pour seul et unique but que de faire la promotion du manga dont ils sont adaptés, la popularité du genre leur a permis de s’affranchir de cette simple vocation. Ainsi, de plus en plus d’animes parviennent à sublimer l’œuvre d’origine, que ce soit grâce à l’animation, les musiques, et bien évidemment le doublage.

Et c’est notamment le cas pour Kaiju No. 8, puisque son adaptation animée reste relativement fidèle au manga de Matsumoto (à quelques détails près), tout en proposant de redécouvrir certaines scènes d’une manière unique, en particulier concernant les scènes d’action. En ce sens, l’anime permet donc de contenter tous les fans, avec d’un côté les néophytes qui pourront s’immerger pleinement dans ce riche univers, mais aussi les connaisseurs, qui pourront quant à eux redécouvrir le manga sous un prisme nouveau.

