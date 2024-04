Cet anime populaire reprend enfin après 13 ans de pause

L’un des animes romantiques les plus appréciés revient cet été après 13 ans d’absence. Voici donc tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

L’année dernière, Netflix a confirmé que l’anime Sawako (également connu sous le nom de Kimi ni Todoke au Japon, ou encore From Me to You à l’international) allait enfin avoir droit à une suite, après avoir fait patienter les fans pendant 13 ans. L’anime est adapté du manga shōjo de Karuho Shiina, prépublié entre 2005 et 2017 dans le magazine Bessatsu Margaret de la Shūeisha.

Son adaptation animée, produite par le studio Production I.G., a débuté quant à elle en 2009. Mais après une saison 2 diffusée en 2011, les fans n’ont pas eu de nouvelles concernant une suite. Et après plus d’une décennie d’attente, les fans ont enfin eu la nouvelle qu’ils n’espéraient plus puisqu’en septembre dernier, Netflix annonçait qu’une troisième saison de Sawako était en préparation.

Et si jusqu’à présent, nous savions juste que la suite de Sawako était prévue pour 2024, le géant du streaming a récemment partagé une toute nouvelle bande-annonce, révélant ainsi que la très attendue saison 3 de l’anime allait sortir cet été, et plus précisément en août 2024.

Concernant l’intrigue de cette prochaine saison de Sawako, voici la description qui nous est présentée par Netflix :

“Que faites-vous une fois en couple ? Bien qu’elle lutte avec ses sentiments naissants, Sawako se réconcilie avec elle-même et dit à Kazehaya ce qu’elle ressent pour lui. Attiré par les efforts inaperçus de Sawako et sa personnalité authentique, Kazehaya exprime également ses sentiments sans détour. Ainsi, leur nouvelle relation commence. Leur premier rendez-vous, leur vie scolaire ensemble, la joie, la gêne et les nouveaux défis — tout est frais et nouveau alors que le couple apprend maladroitement et progressivement à se connaître davantage, tout en voyant les histoires d’amour de leurs amis commencer à prendre forme également. Cette histoire douce-amère et émouvante de jeunes gens, tissée à partir de leurs sentiments romantiques et de précieuses amitiés, commence une fois de plus.”

Pour celles et ceux qui souhaiteraient (re)découvrir les deux premières saisons de Sawako, tous les épisodes de l’anime sont disponibles sur Netflix. Et pour continuer dans la même thématique, découvrez notre top 15 des meilleurs animes de romance à venir.