Jujutsu Kaisen : ce nouveau visuel provoque une réaction unanime chez les fans

Jujutsu Kaisen a publié un nouveau visuel pour faire la promotion d’un nouveau projet, mettant en avant des personnages et une époque en particulier, pour le plus grand plaisir des fans qui espèrent en voir davantage.

Il est presque difficile de croire que Jujutsu Kaisen ne compte que deux saisons et un film d’animation, étant donné la popularité fulgurante de la franchise. L’œuvre de Gege Akutami fait clairement partie des shonens les plus plébiscités de ces dernières années, à tel point que l’anime est entré dans le Livre Guinness des records il y a quelques semaines de cela.

Jusqu’à présent, l’intrigue a impliqué des sauts dans le temps, en avant et en arrière, avec la première saison et la moitié de la deuxième se déroulant dans le présent, tandis que la première moitié de la saison 2 et Jujutsu Kaisen 0 font office de préquelles. L’Arc du Passé de Gojo nous emmenait en 2006, et le film d’animation se situe quant à lui entre 2016 et 2017. Tous ces évènements se déroulent donc avant le début de l’intrigue principale centrée sur Yuji Itadori.

Et alors qu’un projet lié au merchandising autour de la franchise s’apprête à être lancé, les fans de Jujutsu Kaisen ont récemment pu découvrir un nouveau visuel où l’on peut voir les élèves de l’école d’exorcisme de Tokyo en 2006, à savoir Kento Nanami, Satoru Gojo, Shoko Ieiri, Yu Haibara et enfin Suguru Geto.

Un nouveau visuel qui ne sort pas de nulle part, puisqu’on peut voir qu’il fait clairement référence à une scène du premier ending de la saison 2 (où l’on peut entendre le titre ‘Akari’ de Sakiyama Soshi), dans laquelle on pouvait justement voir les cinq jeunes exorcistes dans la même configuration, comme vous pouvez le voir juste ci-dessous.

MAPPA

Un visuel qui a clairement suscité de vives réactions de la part des fans sur les réseaux, avec un internaute qui a répondu ceci : “Les originaux seront toujours les meilleurs”, tandis qu’un autre remarque que “tout le monde est hypnotisé par Geto et puis il y a Shoko. Désolé Shoko, je ne peux pas me reconnaître”.

Pendant ce temps, certains profitent de cette occasion pour exprimer leur espoir de revoir ce groupe. “Donnez-nous juste un OVA…”, déclare une réponse. “J’espère vraiment que nous aurons un jour un OVA ou un film centré sur cette génération. J’aime beaucoup leur dynamique même si nous en voyons peu”, dit un commentaire sur Reddit. “J’aurais aimé qu’on passe un peu plus de temps dans cette période. C’était une grande partie de l’histoire tant qu’elle a duré”, commente un autre utilisateur.

Le merchandising basé sur cette image sera disponible en précommande à partir du 16 mai sur la boutique TOHO, incluant des badges et des mini-standees. En attendant, nous espérons avoir bientôt des nouvelles de la saison 3 de Jujutsu Kaisen.

