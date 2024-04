Ce nouvel anime est plus attendu que la saison 7 de My Hero Academia

De nombreux fans d’animes sont impatients de découvrir cette nouveauté du printemps 2024, à tel point que le titre est même plus attendu que la suite de certains shonens pourtant très populaires, comme par exemple My Hero Academia.

Bien que décevante pour certains, la saison hivernale a tout de même offert quelques animes qui ont su séduire les fans. On pensera notamment à la saison 2 de Mashle, ou encore à la deuxième partie de Frieren. Mais s’il y a bien un titre qui a défrayé la chronique en ce début d’année 2024, c’est bien évidemment Solo Leveling.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et tandis que nous entamons dès à présent une nouvelle saison, les fans sont d’ores et déjà tournés vers la suite, attendant avec impatience les prochains animes prévus pour le printemps 2024. Et le fait est que de nombreux titres en tout genre ont été annoncés, que ce soient des nouveautés mais aussi le retour d’œuvres très populaires, à l’instar de la saison 7 de My Hero Academia par exemple.

Et si le public est impatient de retrouver Deku et les autres élèves du lycée Yuei, il semblerait qu’un autre anime soit encore plus attendu que la suite de My Hero Academia. Un anime qui doit faire ses débuts d’ici à peine quelques jours, et que les fans sont impatients de découvrir sur leurs écrans.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“My Hero Academia classé 3e au Japon pour la série la plus attendue du printemps 2024”

Récemment, Filimarks a réalisé un sondage parmi des milliers d’internautes japonais en leur demandant quel est l’anime du printemps 2024 qu’ils attendent le plus. Ce n’est donc pas surprenant de voir Demon Slayer en tête de liste. Cependant, Kaiju No. 8 bat My Hero Academia en se classant deuxième, devançant ainsi le célèbre anime de super-héros sur le podium.

Adapté du manga éponyme de Naoya Matsumoto, Kaiju No. 8 suit l’histoire de Kafka Hibino, qui travaille pour une entreprise chargée de nettoyer les rues des cadavres encombrants de monstres gigantesques, connus sous le nom de Kaiju.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il a toujours voulu tuer ces Kaiju mais n’était pas qualifié pour le faire. Cependant, Kafka se retrouve bientôt au cœur de l’action lorsqu’une créature mystérieuse envahit son corps et le transforme en un monstre hybride. Avec ses nouveaux pouvoirs, Kafka pourrait enfin rejoindre les Forces de Défense et ainsi réaliser son rêve.

Kaiju No. 8 sera disponible sur Crunchyroll à partir du 13 avril 2024. Vous pouvez consulter l’une des dernières bandes-annonce juste ci-dessous :

Et pour continuer dans la même thématique et découvrir quels sont les autres nouveautés à venir, consultez notre précédent article sur les animes du mois à ne pas manquer.

L’article continue après la publicité