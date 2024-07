Look Back : le film d’animation encensé par ce célèbre réalisateur japonais

Look Back vient de sortir au Japon et a déjà attiré des fans notables, le plus récent étant Takashi Yamazaki, le réalisateur de Godzilla Minus One.

Basé sur le manga de Tatsuki Fujimoto, connu notamment pour être le créateur de Chainsaw Man, Look Back est un nouveau film d’animation qui raconte l’histoire de deux jeunes artistes passionnées par le dessin et qui aspirent à devenir mangakas. C’est une histoire étrange et légèrement mélancolique, adaptée sur grand écran par le Studio Durian.

Takashi Yamazaki, le réalisateur de Godzilla Minus One, a récemment eu l’occasion de voir ce film d’animation et a partagé son avis. Inutile de dire qu’il a apprécié l’expérience.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Si vous êtes un être humain qui essaie de créer quelque chose, le tourbillon d’émotions que vous éprouverez sûrement, peu importe combien de ‘et si’ vous envisagez, peu importe combien de ‘et si’ vous pensez, cela est bien vivant et, s’il y a quelque chose à faire, cela est encore plus puissant, c’était très fort. C’était un véritable et indéniable “regard en arrière”. Bravo à toute l’équipe et au casting !”

Takashi sort tout juste de l’incroyable succès de Godzilla Minus One, le film qui a valu à Godzilla un Oscar. Véritable sensation au box-office, sa vision du Roi des Monstres revient directement à l’image du célèbre kaiju comme une représentation de la douleur et du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et il n’est pas le seul à soutenir Look Back. Hideo Kojima, à qui l’on doit les Metal Gear Solid ou encore Death Stranding, a également partagé ses impressions sur X/Twitter, ayant lui aussi clairement été charmé par le long-métrage.

Nous n’avons pas encore de dates de sortie internationales pour le film, mais avec de telles recommandations, cela ne saurait tarder. En attendant, consultez nos guides des prochaines nouveautés à venir, comme par exemple la saison 2 d’Oshi no Ko ou encore la saison 2 de Tower of God. Vous pouvez également découvrir notre top des animes de l’été 2024 à ne pas manquer.

L’article continue après la publicité