Top 8 des meilleurs animes comme Kaiju No. 8, gros monstres et bagarre garantis !

Kaiju No. 8 a démarré sur des chapeaux de roue, adaptant le manga à succès du même nom. Mais pour ceux qui n’aiment pas attendre la sortie des épisodes chaque semaine, il existe d’autres animes partageant de nombreux points communs avec l’histoire de gros monstres.

Kaiju No. 8 comptait parmi les animes les plus attendus de la saison printemps 2024, et a su convaincre le public dès son premier épisode. Il faut dire que l’histoire alternant savamment humour et situations délicates face à de grosses bestioles bien décidées à manger de l’humain avait tout pour plaire.

En effet, on y suit Kafka Hibino, un personnage un peu désabusé qui a abandonné son rêve de se battre contre les kaijus pour préférer un boulot de nettoyeur de carcasses. Le héros passe donc ses journées à passer le balai après l’intervention des Forces de Défense, en cachant sa frustration sous une bonne couche de mauvaise foi. Mais sa vie est sur le point de basculer : car une mystérieuse créature va entrer dans son organisme et le changer en kaiju.

Kaiju No. 8 promet de tenir en haleine ses spectateurs, s’appuyant sur le travail du studio Production I.G. pour adapter le manga de Naoya Matsumoto. Au menu, des gros monstres venus déguster de l’humain, et des humains bien décidés à leur faire manger un éventail très varié d’armes et de techniques de combat. Et si l’histoire de Kafka vous plaît, on a là une liste de 8 autres animes qui devraient eux aussi vous combler de joie.

8 – Godzilla : L’origine de l’invasion

Impossible de parler de kaijus sans passer par le Roi des Monstres ! L’indétrônable lézard géant a eu droit à de nombreuses œuvres de fiction de tous genres, pour le petit comme le grand écran.

netflix

Et cette fois, on vous propose de découvrir Godzilla : L’origine de l’invasion. Pour ce qui est de l’histoire, on nous présente un ingénieur et une chercheuse alors qu’ils se retrouvent confrontés à une menace sans précédent (le genre de menace qui pèse plusieurs tonnes et aime bien rugir devant la caméra). Yun Arikawa et Mei Kamino sauront-ils faire face ?

Godzilla : L’origine de l’invasion est le résultat d’un travail en commun de deux studios de renom. Bones (My Hero Academia) s’est chargé de l’animation traditionnelle, renforcée par de la 3D dirigée par Orange (Beastars).

Godzilla : L’origine de l’invasion est disponible sur Netflix.

7 – Neon Genesis Evangelion

Godzilla est le roi des monstres, mais le bestiaire des créatures géantes a droit à une grande diversité et ne s’arrête pas aux gros lézards grognons : dans Neon Genesis Evangelion, ce sont des anges qui viennent frapper l’humanité.

studio gainax

Mieux vaut cependant ne pas se fier à leur doux nom, car ces monstres n’ont rien d’angélique. Gigantesques, souvent absurdes ou uniquement symboliques, ils sont uniquement conçus pour détruire, tels une ultime punition adressée à une humanité sur le déclin malgré une technologie avancée.

L’œuvre s’éloigne du ton léger de Kaiju No. 8, mais lui reste liée pour de nombreux autres aspects de l’anime. On peut ainsi évoquer la réaction des populations, qui s’adaptent plus ou moins bien à la situation et ripostent à leur façon. L’esprit de camaraderie est là lui aussi, bien que souvent bousculé, les héros étant des adolescents parfois incapables de supporter une pression trop lourde pour leurs frêles épaules.

Neon Genesis Evangelion est disponible sur Netflix.

6 – My Hero Academia

Les kaijus ne sont peut-être pas à l’honneur dans My Hero Academia, mais de nombreux détails rapprochent l’anime de Kaiju No. 8, à commencer par l’esprit d’équipe qui anime les héros.

crunchyroll/shueisha

Là où Kaiju No. 8 nous présente les Forces de Défense contre les bêtes étranges, les justiciers de My Hero Academia sont formés pour affronter les criminels qui s’en prennent aux civils innocents. Izuku Midoriya aimerait bien rejoindre leurs rangs, mais il a un problème : dans ce monde où quasiment toute la population naît avec un “Alter”, soit un super-pouvoir, il est né sans rien. Mais sa rencontre avec All Might va tout changer, l’entraînant dans un conflit vieux de plusieurs générations entre héros et vilains.

Par son côté collectif et l’humour que l’on retrouve à travers les épisodes de l’anime du studio Bones, l’histoire a tout ce qu’il faut pour plaire aux fans de Kafka Hibino, lui aussi parti de rien pour aller ensuite frôler les sommets.

My Hero Academia est disponible sur Crunchyroll, Prime Video et Apple TV+.

5 – Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen a clairement fait son trou dans le paysage des animes de ces dernières années, et ce n’est pas sans raison : combats haletants, personnages attachants et ennemis redoutables, tout y est pour satisfaire les fans de shonens.

Crunchyroll

Kafka Hibino avale un truc bizarre et en ressort plus puissant, ce qui lui permet d’intégrer une équipe d’élite destinée à combattre des monstres… Il est possible que le pitch de départ de Kaiju No. 8 rappelle des souvenirs à certains spectateurs, et c’est normal : l’anime démarre d’une manière assez similaire à celle de Jujutsu Kaisen. Les deux séries prennent toutefois des directions bien différentes, les exorcistes se battant dans un style plus traditionnel – mais tout aussi barré par moments.

Adaptant le manga plebiscité de Gege Akutami, Jujutsu Kaisen a très vite gagné les podiums de nombreux tops d’animes, jouissant d’une animation aux petits oignons signée MAPPA et de protagonistes hauts en couleurs.

Jujutsu Kaisen est disponible sur Crunchyroll.

4 – Fire Force

Quand il s’agit de répondre à des catastrophes, les humains sont capables de tout, et les héros de Fire Force en sont la preuve.

atsushi okubo/kodansha

Du jour au lendemain, un étrange mal frappe la société : certaines personnes souffrent de combustion spontanée, et détruisent alors tout dans leur brûlante furie. Pour riposter et trouver l’origine du problème, des brigades sont formées. C’est dans l’une d’elle que le jeune Shinra sera engagé et devra faire ses preuves malgré le danger omniprésent.

Pour donner vie aux têtes brûlées de Fire Force, c’est le studio David Production, déjà connu pour d’autres animes hors normes tels que Jojo’s Bizarre Adventure ou Undead Unluck, qui est allé au charbon.

Fire Force est disponible sur Crunchyroll, ADN et Prime Video.

3 – L’Attaque des titans

Des monstres géants ? Une escouade de casse-cous prêts à mettre leur vie en jeu pour les combattre ? Un héros qui peut se transformer en titan ? Il était évidemment impensable de faire l’impasse sur L’Attaque des titans !

hajime isayama/kodansha

Eren éprouve une haine sans limite pour les titans, ces créatures qui ont poussé l’humanité à se retrancher derrière de hauts murs. Après avoir assisté à la mort de sa mère, le garçon se jure de tout faire pour les combattre et redonner sa liberté à son peuple. Mais son chemin sera semé d’embûches et de douleur.

L’anime a adapté le manga de Hajime Isayama avec brio, comptant pour y parvenir sur la participation de deux grands studios : d’abord WIT Studio pour les premières saisons, puis MAPPA à partir de la saison 4 et jusqu’au grand final, sorti en 2023.

L’Attaque des titans est disponible sur Crunchyroll, ADN, Prime Video et Netflix.

2 – Chainsaw Man

Un anime qui ressemble fortement à Kaiju No. 8 est sans conteste Chainsaw Man, essentiellement pour ses personnages loufoques et pourtant si attachants.

crunchyroll

Denji est un adolescent sans le sou, vivant dans une misère crasse, mais il supporte son quotidien miteux grâce à la présence de Pochita, un petit démon chien-tronçonneuse qui lui sert d’ami. Malheureusement, le jeune homme se fera piéger et violemment assassiner. C’est là que Pochita décidera de le ramener, lui offrant son cœur en échange de la promesse que Denji cherche à concrétiser ses rêves.

Des situations surprenantes, des personnages déjantés, Chainsaw Man saura convaincre ceux qui recherchent un savant mélange entre légèreté et action bien bourrine – et parfois bien crade.

Chainsaw Man est disponible sur Crunchyroll.

1 – World Trigger

World Trigger partage d’innombrables points communs avec Kaiju No. 8, et mérite clairement le détour si vous appréciez l’histoire de Kafka Hibino et Reno Ichikawa.

toei animation

Un portail s’ouvre un jour sur une dimension parallèle et laisse passer les Neighbors, ou frontaliers. Ces créatures étranges possèdent une technologie bien plus avancée, capable d’anéantir celle de la Terre et de répandre chaos et destruction. En réponse, un groupe appelé “Border” trouve le moyen d’égaler l’ennemi et de lui tenir tête, devenant alors le fer de lance de la guerre pour défendre la planète. Quatre ans après les premiers incidents, un garçon mystérieux, Yuma Kuga, débarque dans la ville de Mikadoshi et fait la rencontre d’Osamu Mikumo.

Adaptation du manga de Daisuke Ashihara, World Trigger a su faire honneur au support original. Pour y parvenir, l’anime a notamment pu s’appuyer sur l’animation d’exception de l’emblématique studio Toei Animation.

World Trigger est disponible sur Crunchyroll.