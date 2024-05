My Hero Academia Saison 7 Épisode 3 : date de sortie, images et spoilers

Alors que l’arc Star and Stripe arrive à son terme dans la nouvelle saison, la suite de l’anime devrait enchaîner avec le prochain arc tant attendu, à savoir l’arc du Traître de Yuei. Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 3 de la saison 7 de My Hero Academia.

Dans l’épisode précédent, les fans de My Hero Academia ont assisté à la mort tragique de Star and Stripe, alors que la N°1 des Héros Pros des États-Unis a tout donné pour venir à bout de Tomura Shigaraki. Un véritable coup dur pour tous les héros du monde entier, qui viennent de perdre l’un des personnages les plus puissants de la planète, et qui représentait surtout l’une des plus grandes menaces pour les plans de All For One.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Toutefois, le sacrifice de l’héroïne américaine n’aura pas été vain pour autant, puisque cela va permettre d’offrir un peu de répit aux autres super-héros, qui disposent de quelques jours supplémentaires pour se préparer à combattre les antagonistes. Mais avant cela, les élèves du lycée Yuei devront faire face à un nouvel obstacle qui pourrait bien mettre à mal l’unité au sein du groupe. Voici donc tout ce qu’on sait sur le troisième épisode de la saison 7 de My Hero Academia.

L’épisode 3 de la saison 7 de My Hero Academia sortira le 18 mai 2024 sur Crunchyroll. Il sera disponible en version sous-titrée à partir de 11h30 sur la plateforme.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Images et spoilers de l’épisode 3 de la saison 7 de My Hero Academia : à quoi faut-il s’attendre ?

Suite à la disparition de Star and Stripe, les élèves de la Seconde A continuent de se préparer en vue de l’affrontement final avec All For One et Shigaraki. Mais il semblerait que les héros ne soient pas les seuls à se préparer pour le combat à venir, les méchants disposant d’un autre atout de taille dans leur manche…

Le site officiel de l’anime présente l’épisode 3 de la manière suivante : “Après avoir échoué à voler l’Alter New Order de Star and Stripe et perdu encore plus d’Alter, Shigaraki et All For One préparent leur prochaine offensive. Qui est l’informateur à l’intérieur de Yuei ?”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors que la saison 7 de My Hero Academia a démarré en adaptant l’arc Star and Stripe, la mort de la N°1 des États-Unis marque ainsi la transition vers l’arc suivant, intitulé l’arc du Traître de Yuei. Comme son nom l’indique, les élèves de la Seconde A apprendront avec stupeur qu’un informateur d’All For One se cachait parmi eux depuis le début, venant ainsi compliquer les choses alors que l’heure du combat final se rapproche à grands pas.

Mais qui est donc le traître qui se cache parmi les élèves du lycée Yuei ? Pour le savoir, il faudra regarder la suite de l’anime My Hero Academia !

L’article continue après la publicité