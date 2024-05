My Hero Academia rend un hommage touchant à ce personnage mort dans la saison 7

La saison 7 de My Hero Academia vient de livrer un rebondissement choquant, et tant la série que les fans rendent hommage à un personnage dont l’existence a été, en conséquence, tragiquement écourtée. Attention : spoilers à suivre !

La nouvelle saison de My Hero Academia a démarré de manière épique, avec l’arrivée de Star and Stripe, qui n’a pas attendu l’aval des autorités pour se rendre au Japon et prêter main forte aux super-héros nippons dans leur combat face à Tomura Shigaraki et All For One. La N°1 des États-Unis, inspirée par nul autre qu’All Might, a rapidement répondu à l’appel à l’aide de son idole, se lançant directement dans la mêlée et donnant ainsi lieu à une bataille impressionnante.

Ayant alors fait étalage de la puissance hors du commun de son Alter, le fameux New Order, Star and Stripe a donné du fil à retordre à All For One, ayant montré qu’elle pouvait notamment supprimer l’air autour de lui, et bien plus encore. Par ailleurs, les militaires de l’escadron de jets avec lequel elle est arrivée ont été d’une grande aide, l’héroïne américaine et ses “bros” n’ayant pas laissé une seconde de répit au méchant. Hélas, les lecteurs du manga savaient ce qui allait arriver.

En effet, le combat de Star and Stripe n’aura pas duré longtemps car après deux épisodes, All For One a finalement pris le dessus sur elle, le combat s’étant terminé par la mort tragique du personnage dans l’épisode 2. L’anime a donc voulu rendre hommage à cette valeureuse héroïne qui n’a pas hésité à se sacrifier pour tenter de venir à bout du méchant, partageant à cette occasion une illustration pour la remercier de ses services.

kohei horikoshi/shueisha/my hero academia project

Les réponses à l’image incluent de nombreux mèmes de personnes saluant l’icône américaine pour avoir défendu le monde face à un mal indomptable. Sur l’image en question, où l’on peut lire “Merci beaucoup, Star“, on peut donc voir la N°1 des Héros Pros des États-Unis, mais aussi ses fameux “bros” qui ont lutté à ses côtés jusqu’à ses derniers instants, et même Agpar, un membre du gouvernement américain.

La disparition de Star and Stripe est un véritable coup dur pour nos héros, puisqu’elle représentait l’une des plus grandes menaces aux yeux d’All For One. En effet, le méchant a révélé que s’il y avait bien une chose qu’il voulait “éviter à tout prix, c’était une alliance entre le New Order et le One For All”. L’antagoniste craignait tellement l’Alter de Star and Stripe qu’il comptait d’abord s’emparer du One For All avant de se “mesurer à la détentrice du New Order”, témoignant ainsi de l’importance du personnage et de ses pouvoirs.

Malheureusement, même le sacrifice de Star and Stripe n’aura pas suffi à venir à bout d’All For One et Shigaraki. Toutefois, sa mort n’aura pas été vaine pour autant, puisqu’elle a tout de même réussi à mettre a mal le super-vilain, accordant ainsi un ultime répit aux protagonistes qui vont continuer de se préparer en vue de l’affrontement final. Mais d’ici là, nos jeunes héros vont devoir faire face à d’autres évènements imprévus.

La saison 7 va ensuite aborder l’Arc du Traître de Yuei, avant de nous mener vers la grande confrontation avec Shigaraki. Qui restera debout ? Pour le savoir, il faudra attendre la suite de l’anime My Hero Academia. Pour en apprendre encore davantage, découvrez si la saison 7 de My Hero Academia est la dernière saison, quels chapitres du manga sont adaptés ou encore le nombre d’épisodes de la saison 7.

