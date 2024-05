My Hero Academia Saison 7 Épisode 2 : date de sortie, images et intrigue

Le combat fait rage entre Tomura Shigaraki et Star and Stripe, le méchant devant alors faire face au redoutable Alter de la N°1 des Héros Pros des États-Unis. Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 2 de la saison 7 de My Hero Academia.

Dans l’épisode précédent, la super-héroïne américaine Star and Stripe a répondu à l’appel d’All Might, ayant ainsi décidé de passer outre les ordres de son gouvernement pour rejoindre le Japon et faire face à All For One et Shigaraki. La N°1 des Héros Pros des États-Unis sera alors justement accueillie par l’antagoniste, qui ne représente plus seulement une menace pour le pays insulaire, mais aussi pour le monde entier.

Toutefois, Star and Stripe est bien décidée à l’arrêter, dévoilant ainsi son Alter, baptisé New Order. Un Alter incroyable qui, malgré son potentiel hors du commun, a tout de même des limites, puisqu’il n’a pas complètement fonctionné lorsqu’elle l’a utilisé sur Shigaraki. Mais l’héroïne n’a pas dit son dernier mot pour autant, et l’affrontement entre les deux va continuer dans le prochain épisode. On vous dit tout ce qu’on sait sur le deuxième épisode de la saison 7 de My Hero Academia.

L’épisode 2 de la saison 7 de My Hero Academia sortira le 11 mai 2024 sur Crunchyroll. Il sera disponible en version sous-titrée à partir de 11h30 sur la plateforme.

Images et intrigue de l’épisode 2 de la saison 7 de My Hero Academia : à quoi faut-il s’attendre ?

Star and Stripe est déterminée à mettre un terme aux agissements de Shigaraki et All For One, utilisant toutes les possibilités que lui offre son Alter pour en venir à bout. Mais son adversaire n’est pas n’importe qui, et la N°1 des États-Unis pourraient bien être surprise par tous les pouvoirs à la disposition du méchant…

Le site officiel de l’anime présente l’épisode 2 de la manière suivante : “Star and Stripe prend l’avantage sur Shigaraki grâce à son Alter ‘New Order’. Cependant, Shigaraki, possédant les pouvoirs de All For One, révèle des stratégies et des forces incommensurables ! Quel sera l’issue de ce combat…!?”

Comme on pouvait s’en douter, l’épisode 2 de la saison 7 de My Hero Academia va donc continuer l’arc Star and Stripe alors que la meilleure héroïne des États-Unis fait tout ce qui est en son pouvoir pour se débarrasser de cet antagoniste qui a plongé le Japon dans l’effroi, et qui pourrait bien faire de même avec le reste du monde si personne n’arrive à l’arrêter. Celle qui admire All Might sera-t-elle en mesure de réussir là où tous les autres ont échoué ? Pour le savoir, il faudra regarder la suite de l’anime My Hero Academia !