One Piece : le chapitre 1112 valait la peine d’attendre d’après un leaker

Le manga One Piece va enfin revenir après trois longues semaines d’absence, et un leaker a déjà confirmé que le chapitre 1112 valait la peine d’avoir attendu aussi longtemps : on vous dit tout ce qu’on sait.

Début mars, une mauvaise nouvelle frappait le monde des mangas : le décès d’Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball, qui avait mis de nombreux auteurs du milieu en deuil. L’auteur de One Piece, Eiichiro Oda, a alors décidé de prendre une longue pause malgré la phase cruciale abordée dans son manga.

En effet, l’équipage de Luffy doit faire face à l’arrivée des Cinq Doyens sur l’île de Vegapunk, annonçant une fin magistrale pour l’arc Egghead. Car non contents de débarquer pour mettre la misère aux pirates, les membres du Gorosei avaient dévoilé leurs terrifiantes formes dans une double-page emblématique. Il faut aussi rappeler que le docteur Vegapunk a promis de dévoiler “la” vérité sur le monde, provoquant l’hystérie des personnages – mais aussi des lecteurs.

Mais voilà, le mangaka a expliqué avoir eu peur pour sa santé après la mort de Toriyama. La décision a alors été prise de faire une pause de plusieurs semaines. “J’ai pensé qu’il valait mieux faire une pause pour m’occuper de moi, et peut-être prendre le temps de réfléchir à ce qu’est (le) One Piece,” expliquait ainsi Eiichiro Oda sur les réseaux sociaux.

Cette semaine, le manga reviendra enfin avec un tout nouveau chapitre. Et d’après un leaker réputé de One Piece, l’attente valait le coup. L’internaute a ainsi affirmé que la suite serait largement à la hauteur, ajoutant une image d’Ace à sa publication pour renforcer la hype sur les réseaux sociaux.

Le chapitre précédent se terminait dans un intense suspense, alors que le Géant de Fer s’éveillait et parlait pour la première fois, s’excusant auprès de Joy Boy. On sait donc qu’il existe une connexion avérée entre le robot et le premier Joy Boy, dont Luffy revêt l’apparence lorsqu’il utilise le Gear 5.

Rendez-vous le 21 avril pour retrouver la suite de One Piece !