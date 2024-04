One Piece Chp1113 : le message de Vegapunk dévoilé dans les spoilers, mais il y a un hic

Les spoilers du chapitre 1113 dévoilent enfin le message de Vegapunk, mais avec un détail qui risque de décevoir les lecteurs.

One Piece a connu son lot de moments forts dans l’arc Egghead, qui a atteint son climax avec l’arrivée des membres du Gorosei sur l’île. Le chaos s’est emparé du pays de la science, les combats sont à leur apogée et l’équipage de Mugiwara s’apprête à fuir avec l’aide des pirates géants. Et au milieu de ce joyeux bazar, le docteur Vegapunk va lâcher une bombe sur le monde : une vérité qui s’annonce bouleversante au point d’effrayer les Cinq Doyens.

En effet, le savant fou a été grièvement blessé dans la bataille, mais ce n’est pas ça qui va l’arrêter. Car connecté à ses fonctions vitales, un mécanisme du Labophase a lancé la diffusion d’un message enregistré au préalable, et qui promet de révéler des informations compromettantes sur le monde. Si le discours a été retardé jusqu’ici, les spoilers du chapitre 1113 suggèrent qu’il commencera très bientôt. Seulement, il y a un gros problème, qui fera certainement des déçus.

Le message de Vegapunk dans le chapitre 1113 de One Piece n’est pas entièrement révélé

D’après les spoilers, le chapitre 1113 de One Piece ne révélera qu’une petite partie du message de Vegapunk. Pour l’obtenir dans son intégralité, il faudra donc attendre au moins le chapitre 1114… qui sortira après une nouvelle pause dans la publication du manga.

Le contre-temps n’est cette fois pas du fait d’Eiichiro Oda, mais bien du Weekly Shonen Jump, qui ne sortira rien durant la Golden Week – une période de jours fériés au Japon. Il faudra donc patienter jusqu’à mai 2024 pour découvrir le témoignage de Vegapunk dans One Piece.

Les spoilers dévoilent toutefois que le message devrait parler du destin du monde. On nous confirme également que les Doyens n’avaient aucune idée du contenu de l’enregistrement : leur participation à la bataille d’Egghead prouve donc que ces dirigeants ont beaucoup de choses à cacher et que leur conscience n’est pas tranquille.

La diffusion du message du savant fou – et génial – a démarré dans le chapitre 1108, soit le 25 février 2024. En deux mois, les lecteurs n’ont donc encore rien appris. Autant dire que la hype pour la suite de One Piece n’est pas près de retomber.