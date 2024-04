Kaiju No. 8 : le classement par puissance des monstres vus dans l’anime

Le très attendu Kaiju No. 8 connaît un démarrage incroyable, l’anime ayant déjà introduit quatre monstres dans le premier épisode. Voici un aperçu de leur classement en termes de puissance.

Kaiju No. 8 était l’un des animes les plus attendus de ce printemps 2024, et son début est pour le moins prometteur. Le premier épisode pose le cadre du récit tout en mettant en lumière les rêves brisés du protagoniste.

L’histoire se déroule dans un monde où des monstres géants menacent l’humanité, menant ainsi à l’apparition des Forces de Défense qui ont pour mission de leur combattre. Cependant, les affrontements sont trop destructeurs et endommagent la ville, et c’est donc à l’équipe de nettoyage de gérer les conséquences de leurs batailles.

Kafka Hibino, le personnage principal de Kaiju No. 8, a toujours voulu faire partie des Forces de Défense, mais il a fini par travailler pour une société de nettoyage. Mais en devenant lui-même un Kaiju, il va finalement se retrouver au cœur de l’action.

4. Le Kaiju volant inconnu

En termes de puissance, ce mystérieux Kaiju inconnu est l’un des monstres les plus faibles de l’œuvre, et il possède de faibles pouvoirs offensifs et défensifs. Cependant, son influence est massive, puisque c’est de lui que tout va partir, étant à l’origine de la transformation de Kafka en Kaiju. Il ressemble plus à un parasite qui infecte les êtres plus grands que lui et qui les consomme physiquement et mentalement.

C’est aussi le premier Kaiju de la série qui a montré la capacité de parler, ou tout du moins de raisonner. En dehors de cela, il peut également communiquer mentalement avec son hôte et même contrôler temporairement son esprit et ses actions.

3. Le Yoju

Le Yoju est un Kaiju plus petit qui accompagne généralement les Honju. Il peut y avoir plusieurs Yoju aux côtés d’un seul Honju. Les Yoju peuvent apparaître de diverses manières, y compris en traversant les chemins établis par le Honju, en s’accrochant au Honju, en étant formé par le Honju, et plus encore.

Ce Yoju découvert dans l’épisode 1 est donc le premier de son genre à être introduit dans l’anime. Il a une tête géante, quatre jambes/bras et de grands yeux rouges. Cependant, il est nettement plus petit que le Kaiju introduit un peu plus tôt dans l’épisode.

2. Kaiju de type Godzilla

Ce monstre géant qui fait un peu penser à Godzilla est le tout premier Kaiju introduit dans la série. Il est immense, couvert d’écailles épaisses et capable de terroriser l’ensemble de Yokohama. Il est si imposant que même plusieurs missiles l’ont à peine blessé.

Bien que la 3e unité des Forces de Défense l’ait finalement vaincu, son cadavre a créé un énorme désordre dans la ville. À tel point qu’ils n’étaient même pas sûrs de pouvoir nettoyer toute la zone en une semaine.

1. Kaiju No. 8

À la fin du premier épisode, le Kaiju Volant a transformé Kafka en Kaiju No. 8, l’un des monstres les plus puissants du manga de Naoya Matsumoto. Kafka ne va réaliser son rêve de rejoindre les Forces de Défense qu’après avoir acquis cette puissance.

Kaiju No. 8 possède des capacités régénératrices incroyables ainsi que des pouvoirs offensifs et défensifs. Sous cette forme, Kafka peut modifier son corps en fonction de la situation et son corps est extrêmement résistant. Mais cela ne s’arrête pas là, car il peut aussi augmenter sa taille lorsqu’il perd le contrôle. Il peut également sentir quand un Kaiju va apparaître à proximité.

Et pour celles et ceux qui voudraient plus de titres du même genre, voici notre top des meilleurs animes comme Kaiju No. 8. Vous pouvez également consulter le calendrier de sortie des épisodes.