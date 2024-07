Kaiju No. 8 Saison 2 : tout ce qu’on sait sur la suite de l’anime

Parmi les animes les plus monstrueux de l’année, Kaiju No. 8 a rassemblé de nombreux fans au cours de la première saison, mais qu’en est-il de la saison 2 ?

L’anime Kaiju No. 8 était dans une position délicate. En effet, cette nouveauté du printemps 2024 était en concurrence avec Demon Slayer et My Hero Academia, deux des shōnens les plus populaires de ces dernières années.

Néanmoins, grâce au travail impressionnant du studio Production I.G, l’adaptation animée du manga de Naoya Matsumoto a réussi à se faire une place auprès des fans, le public étant alors plus qu’impatient de découvrir la saison 2. Mais que nous réserve-t-elle ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Est-elle déjà prévue ? Quelles intrigues seront couvertes ? Si vous vouliez lire le manga, quels chapitres devriez-vous rattraper ? Voici donc tout ce que vous devez savoir sur la saison 2 de l’anime Kaiju No. 8.

La saison 2 de Kaiju No. 8 est-elle confirmée ?

La saison 2 de Kaiju No. 8 a été confirmée le 29 juin 2024 par Production I.G, immédiatement après la diffusion du final de la première saison. Aucune fenêtre de sortie n’est donnée, mais nous savons qu’elle sera disponible sur Crunchyroll, tout comme la saison 1.

Des rumeurs disaient qu’elle était en développement depuis un certain temps. Leaker Sugoi Lite a posté le 25 juin qu’une autre saison était déjà en cours d’animation.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nous pourrons peut-être avoir plus de détails sur la suite de l’anime Kaiju No. 8 à l’occasion de l’Anime Expo qui commence dans moins d’une semaine, à savoir le 4 juillet.

Intrigue de la saison 2 de Kaiju No. 8

La saison 2 de Kaiju No. 8 fera directement suite aux évènements survenus à la fin de la saison précédente, alors que l’exécution de Kafka Hibino a été annulée et que le protagoniste fait toujours partie des Forces de Défense.

Après avoir affronté Isao Shinomiya, le directeur des Forces de Défense, ce dernier a reconnu que la puissance phénoménale du Kaiju N°8 de Kafka pourrait être un atout de taille dans la lutte face aux monstres géants. Une décision qui n’est pas partagée par les autres responsables des Forces, et c’est pourquoi le héros devra tout faire pour prouver son utilité s’il souhaite survivre.

L’article continue après la publicité

En rapport: La saison 2 de Tower of God a enfin une date de sortie

L’article continue après la publicité

La fin de la saison 1 coïncide plus ou moins avec la fin du quatrième arc du manga, intitulé “Le Kaiju No. 8 sous les verrous”. Le prochain arc, “L’Arme Kaiju”, devrait donc débuter en même temps que la deuxième saison de l’anime, et verra le retour du redoutable Kaiju N°9, que l’on a brièvement aperçu à la fin de l’épisode 12.

Quels chapitres du manga la saison 2 de Kaiju No. 8 adaptera-t-elle ?

La saison 2 de Kaiju No. 8 devrait vraisemblablement adapter les chapitres 39 à 68 du manga. Ceux-ci couvrent deux arcs, l’arc “L’Arme Kaiju” et l’arc “Le Sujet compatible”.

Production I.G

La première saison a couvert quatre arcs, alors que le dernier épisode adaptait le chapitre 38 du manga. Si l’on part du postulat que la saison 2 comportera elle aussi 12 épisodes et qu’elle continuera à suivre l’intrigue de l’œuvre d’origine, on peut donc facilement supposer que la prochaine saison couvrira à minima le cinquième et le sixième arc du manga.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce sont là toutes les informations que nous avons sur la saison 2 de Kaiju No. 8 pour le moment. En attendant d’en apprendre davantage à ce sujet, consultez nos guides sur les prochaines nouveautés à venir, comme par exemple la saison 2 de Tower of God ou encore la saison 2 d’Oshi no Ko.