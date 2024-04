Kaiju No. 8 : combien y a-t-il d’épisodes dans la saison 1 ?

Kaiju No. 8 a fait un démarrage colossal et promet de devenir un anime sensation du printemps 2024, mais pour combien de temps ? On vous révèle le nombre d’épisodes que comportera la première saison.

L’anime comptait parmi les plus attendus du printemps 2024, et il semble avoir tenu ses promesses avec un premier épisode créant un fort engouement de la part du public. On y suit les péripéties de Kafka Hibino alors qu’il doit nettoyer les carcasses d’énormes monstres harcelant le Japon.

Mais notre héros est frustré de sa situation : car s’il aime l’idée de se rendre utile à la société, il aurait préféré combattre plutôt que passer la serpillière. Pire, il se retrouve à l’hôpital après avoir frôlé la mort et s’être brisé la jambe. Et alors qu’il pensait que sa situation ne pouvait pas s’aggraver, il avale une étrange créature qui le transforme en kaiju.

En combien d’épisodes Kaiju No. 8 nous montrera les aventures de Kafka et son camarade Ichikawa ? On vous dit tout.

Combien y a-t-il d’épisodes dans Kaiju No. 8 ?

D’après le site officiel de l’anime Kaiju No. 8, les spectateurs auront droit à un total de 12 épisodes.

C’est en effet ce qui a été dévoilé avec la version DVD et Blu-Ray de la série animée, déclinée en 4 disques de 3 épisodes chacun. Du côté du manga de Naoya Matsumoto, Kaiju No. 8 compte à ce jour 12 volumes en version originale et 11 traduits en français, mais sa publication n’est pas terminée.

Pour ce qui est de la sortie des épisodes, elle se fera à un rythme hebdomadaire, et bénéficiera d’un traitement tout particulier. En effet, Crunchyroll a décidé de diffuser l’anime en direct, avant d’ensuite remettre les volets en streaming sur sa plateforme de streaming.

Pour davantage de détails, vous pouvez également consulter notre calendrier de sortie des épisodes de Kaiju No. 8.