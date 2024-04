Solo Leveling Saison 2 : fenêtre de sortie, intrigue et plus encore

Solo Leveling s’est terminé dans un suspense épique, Sung Jinwoo prononçant enfin l’ordre que les fans du webtoon attendaient. Et la suite a été annoncée : fenêtre de sortie, intrigue, on vous dit tout sur la saison 2.

On peut raisonnablement affirmer que Solo Leveling a marqué le début de l’année 2024 en termes d’anime : l’adaptation du manhwa de Chugong et du studio Redice a tenu les fans en haleine pendant 12 épisodes remplis de combats, dans un monde envahi par des “portails” donnant sur des réalités alternatives.

L’engouement a été si fort pour la série, que de nombreux fans se sont amusés à la placer aux côtés de grosses productions telles que Demon Slayer ou My Hero Academia, elles aussi particulièrement attendues pour cette année. Forcément, devant un tel enthousiasme, il était difficile de faire l’impasse sur une saison 2 : le studio Aniplex en a donc fait l’annonce dès la fin du final de la première partie de Solo Leveling.

Quand Sung Jinwoo sera-t-il de retour et à quoi devra-t-il faire face cette fois ? On vous dit tout ce qu’on sait sur la saison 2 de Solo Leveling.

Fenêtre de sortie de la saison 2 de Solo Leveling : quand peut-on espérer retrouver l’anime ?

La saison 2 de Solo Leveling n’a pas de date officielle, mais semble prévue pour 2024. Attention toutefois : l’information vient de la maison d’édition du manhwa, et n’a pas encore été confirmée par Crunchyroll ou Aniplex depuis.

C’est en effet ce qui est ressorti chez différents médias coréens évoquant l’économie de la maison d’édition D&C Médias, à l’origine du webtoon adapté par A-1 Pictures – filiale du studio Aniplex en charge de l’adaptation. Le président de D&C Médias, Choi Won-young, aurait ainsi annoncé en février, (dans des propos disponibles sur Naver) “un renforcement de la stratégie internationale pour cette année“, en précisant : “Pour Solo Leveling, qui est une œuvre populaire, nous confirmons la diffusion jusqu’à la saison 2 en collaboration avec Aniplex, le meilleur studio d’animation japonais.“

De la même manière, le média The Bell affirmait en février 2024 que “la saison 2 commencera sa diffusion dans la seconde moitié de l’année“.

Mieux vaut toutefois attendre la confirmation d’Aniplex ou de Crunchyroll, en charge de la diffusion en France. D’autant plus que les retards sont chose courante dans le domaine de l’animation.

Intrigue de la saison 2 de Solo Leveling : de quoi parlera la suite ?

Le premier teaser de la saison 2 de Solo Leveling montre le héros dans une tenue particulière, portant un manteau qui apparaîtra dans l’arc du Portail rouge. L’événement survient juste après le changement de classe, qui a offert le statut de monarque de l’ombre à Jinwoo.

Les portails rouges sont des anomalies, qui enferment les chasseurs dans des mondes bien plus dangereux qu’annoncés au départ, et empêchent l’arrivée de renforts. Très souvent, les expéditions finissent en massacre et il est rare de revoir des survivants. Pour Jinwoo, ce sera la première occasion de dévoiler le potentiel de ses toutes nouvelles ombres.

Après l’arc du Portail rouge, vient celui de la Citadelle infernale. Mais en dire davantage ici reviendrait à spoiler l’intrigue de la saison 2 de Solo Leveling.

Enfin, il est tout à fait probable que la suite de l’anime évoque à nouveau l’île de Jeju. La première saison prenait des libertés sur l’adaptation du webtoon, avançant la découverte d’une fourmi volante. Il est donc possible que l’arc relié à l’île apparaisse dans la suite, ou qu’on continue de faire monter le suspense par des flash-backs ou de nouvelles découvertes.

Cet espace sera mis à jour dès que de nouvelles informations officielles seront disponibles concernant la saison 2 de Solo Leveling.