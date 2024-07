Le chapitre 263 de Jujutsu Kaisen révèle enfin le plan de Yuta pour sauver Megumi

Sukuna atteint enfin ses limites, et le chapitre 263 de Jujutsu Kaisen révèle l’ultime tentative qui pourrait bien sauver Megumi.

Le manga Jujutsu Kaisen est actuellement dans sa phase finale, Gege Akutami ayant confirmé que la Bataille de Shinjuku serait effectivement le dernier arc de la série. Mais l’intrigue ne s’achèvera pas tout de suite : bien que blessé, Sukuna continue de tenir tête aux exorcistes.

Pour espérer l’emporter, Yuta en arrive même à posséder le corps de Gojo, comptant sur la force et le Sixième Œil de son ancien mentor. Pourtant, vaincre le roi des fléaux est loin d’être le seul objectif des héros. Car au milieu des affrontements, un personnage se retrouve coincé et aurait bien besoin d’un coup de main : Megumi, dont le corps est occupé par l’esprit d’un Sukuna pleinement éveillé.

Or, le manga va enfin révéler quelle stratégie a été préparée pour sauver l’ami de Yuta et Yuji. Attention : la suite de cet article contient des spoilers du chapitre 263 de Jujutsu Kaisen, qui sortira le 14 juillet 2024.

Megumi a non seulement perdu son corps, mais aussi Tsumiki et Gojo à cause de Sukuna. De leur côté, les exorcistes, en particulier Yuji et Yuta, ont pris beaucoup de risques au cours du long combat commencé dans le chapitre 222 pour espérer le tirer des griffes de leur ennemi. Mais le jeune homme a toujours refusé de revenir parmi eux. Depuis, la situation n’a cessé de se détériorer, le compteur des victimes augmentant continuellement.

Yuji a bien essayé d’affaiblir le lien entre Sukuna et son ami grâce à ses coups imprégnés d’énergie occulte, mais son plan reposait sur l’hypothétique volonté de survivre de Megumi. Malheureusement, le personnage était trop désespéré pour cela. Le constat était donc sans appel : les exorcistes devraient soit l’abandonner, soit le ramener de force en affrontant Sukuna avec un nouvel handicap, celui de ne pas blesser l’âme de Megumi.

Si de nombreux fans ont cru qu’ils laisseraient tomber, les spoilers du chapitre 263 viennent de révéler qu’il n’en est rien : dans un flashback, on découvre que Yuta a encore une idée pour sauver son ami. Sa possession du corps de Gojo ne lui permettant pas d’utiliser d’autre sort, il n’a d’autre choix que de demander l’aide de l’Ange pour recourir à l’échelle de Jacob, capable d’annuler tous les autres sorts.

Yuji participe lui aussi au plan, assénant de nombreux coups à Sukuna en visant spécifiquement le lien entre l’âme du roi des fléaux et celle de Megumi. En fin de compte, c’est grâce au Boogie Woogie de Todo que l’Ange pourra apparaître juste au dessus de l’ennemi et lancer son sort inné.

Le chapitre 263 se conclut avant de montrer le résultat de la manœuvre. Il faudra donc attendre encore un peu avant de savoir si Megumi s’en sortira, car Jujutsu Kaisen va faire une nouvelle pause avant la sortie du chapitre 264.

