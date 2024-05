Jujutsu Kaisen : L’histoire de Yuta a trois fins possibles, et elles sont toutes déprimantes

Après le rebondissent du chapitre 261 de Jujutsu Kaisen, trois fins se dessinent pour l’avenir de Yuta dans le manga, et aucune ne paraît satisfaisante.

Le chapitre 261 de Jujutsu Kaisen avait de quoi choquer les lecteurs : Satoru Gojo, grand chouchou des fans du manga signé Gege Akutami, était enfin de retour après de longs mois d’absence – et de théories en tout genre. Mais sa résurrection était loin du miracle tant attendu par la communauté. Car si le corps est bien revenu à la vie, l’âme du sensei a été remplacée par celle de Yuta, qui s’est servi de la technique de possession de Kenjaku pour remplacer son ancien mentor.

Une fois passé le choc, force est de constater que ce retour surprenant du Possesseur du Sixième Œil dans l’arène reste une opportunité pour les exorcistes de l’emporter face à Sukuna. Malheureusement, il y aura forcément des conséquences sur le destin de Yuta Okkotsu. Et comme l’explique Mei Mei dans le chapitre 261, les trois options sont loin d’être réjouissantes pour le personnage.

En effet, pour utiliser le corps de Gojo, Yuta a dû s’appuyer sur plusieurs éléments. Tout d’abord, son propre corps est officiellement décédé, trop atteint par les attaques de Sukuna lors de leur précédent combat. Il n’y aura donc pas de retour en arrière possible. Ensuite, la technique de Kenjaku ne fonctionne que grâce au sort de copie de Rika. Or, le familier de Yuta ne peut apparaître que dans une période de cinq minutes. Une fois le temps écoulé, les choses risquent de se corser.

gege akutami/shueisha

La première possibilité est que la technique de Kenjaku soit active et nécessite de déployer son pouvoir en continu : dans ce cas-là, sans le concours de Rika, Yuta ne pourra pas maintenir l’équilibre entre son cerveau et le corps de Gojo. D’autant plus que ce dernier n’est pas un exorciste ordinaire : son Sixième Œil et sa technique de l’Infini pourraient alors submerger Yuta et l’entraîner vers sa mort.

La deuxième possibilité est que la technique de Kenjaku fonctionne par intermittence. Dans ce cas-là, Yuta pourrait maintenir le sort un peu plus longtemps et résister davantage, puisant dans son héritage entre les familles Sugawara et Fujiwara : entre l’aide de Rika et sa réserve impressionnante d’énergie occulte, il pourrait alors espérer prolonger un peu son espérance de vie… mais pas éternellement.

La troisième et dernière possibilité est que la technique de Kenjaku soit à activation unique : Yuta pourrait alors survivre et continuer sa vie dans le corps de Gojo. Ce qui pourrait sembler plutôt correct comme avenir, mais ne l’est pas du tout lorsqu’on regarde de plus près. D’abord parce qu’il ne sera plus jamais vraiment lui-même, mais aussi parce qu’il pourrait aussi perdre ses propres pouvoirs – dont Rika.

Pour découvrir la suite, il faudra faire preuve de patience. Car le chapitre 262 de Jujutsu Kaisen ne sortira qu’après une semaine de pause dans la publication du manga.

