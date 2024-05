Le chapitre 261 de Jujutsu Kaisen tease le match retour de Sukuna vs Gojo

Les spoilers du chapitre 261 de Jujutsu Kaisen sont enfin sortis, et les fans peuvent bientôt s’attendre au prochain round du combat entre Gojo et Sukuna.

En tant que manga shonen, Jujutsu Kaisen n’hésite pas à offrir de nombreux combats palpitants à ses lecteurs. Mais s’il fallait en retenir un, celui de Sukuna contre Gojo pourrait bien l’emporter : opposant deux adversaires réputés comme les meilleurs dans leur époque respective, le duel a fait atteindre des sommets en termes de popularité à l’histoire de Gege Akutami.

Entamé dans le chapitre 222 et inaugurant l’arc de la bataille du no man’s land de Shinjuku, l’affrontement aura eu droit à plusieurs rounds intenses. Le combat a également été l’occasion de nombreux rebondissements haletants, le plus tragique étant sans nul doute la mort de Satoru Gojo et la victoire de Sukuna.

Mais le chapitre 260 se terminait sur le retour de l’exorciste pour faire face au roi des fléaux. Il y a cependant un hic : d’après les spoilers du chapitre 261, ce n’est pas Gojo qui s’est relevé d’entre les morts, mais Yuta qui possède désormais son corps, après avoir copié et utilisé la technique de Kenjaku en transférant son propre cerveau dans la tête de son ancien professeur.

“Ce tee-shirt Gojo est vraiment la plus solide, c’est quoi ce bordel ? Le gars a été coupé en deux et le tee-shirt est toujours intact”

Néanmoins, le fait de réutiliser le corps de Gojo ne sert pas à satisfaire un quelconque délire morbide de l’auteur. Car en s’appropriant le cadavre, Yuta hérite également du Sixième Œil, ce qui lui permet de maîtriser la technique de l’Infini de son mentor. Ainsi, bien que l’exorciste qui fait face à Sukuna ne soit pas Gojo, il utilise malgré tout les mêmes sorts.

Le chapitre 261 se clôt sur les Extensions du Territoire du roi des fléaux et de Yuta/Gojo. Dans la traduction anglaise, encore susceptible de changer, le territoire de Gojo est légèrement modifié : “l’espace infini” semble ainsi avoir cédé la place à “l’espace incommensurable“.

Malheureusement, le combat ne sera pas disponible avant un certain temps. Car la publication de Jujutsu Kaisen va subir une pause d’une semaine après la sortie du chapitre 261.