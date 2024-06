Jujutsu Kaisen prend une nouvelle pause en raison de la santé de l’auteur du manga

Le manga Jujutsu Kaisen a annoncé prendre une nouvelle pause en raison de l’état de santé de Gege Akutami.

Le manga Jujutsu Kaisen est actuellement dans la phase finale de l’Arc Bataille de Shinjuku. Il s’agit du combat le plus palpitant de la série, ayant débuté avec le très attendu affrontement entre Satoru Gojo et Ryomen Sukuna, et qui s’est poursuivi avec le combat contre le fameux Roi des Fléaux, alors que tous les exorcistes jouent leur rôle dans la bataille.

Le dernier chapitre en date, à savoir le chapitre 261, présente le plus grand retournement de situation du manga alors que Yuta prend possession du corps de Gojo. Il a déjà prévu de tout sacrifier pour la victoire. Le prochain chapitre, le chapitre 262, va continuer le combat, mais les récents spoilers ont révélé qu’il ne comptait que sept pages.

Cependant, un leaker a posté le message suivant : « Mauvaise nouvelle ! Akutami Gege est tombé malade, donc le manga Jujutsu Kaisen sera en pause pendant deux semaines. »

La mangaka n’a probablement pas pu terminer le chapitre 262 avant de faire une pause. Bien que les fans soient impatients de voir la suite de ce combat, surtout après un tel cliffhanger dans le précédent chapitre, ils ont également exprimé leur inquiétude concernant l’état de santé d’Akutami.

Un fan a commenté sur X/Twitter : « Double page couleur, couverture de volume, couverture de magazine WSJ et un chapitre. Ouais, il avait besoin de cette pause, mec. J’espère qu’il se repose. »

« J’espère qu’il se sentira mieux bientôt. Je lui souhaite un prompt rétablissement », a écrit un autre.

Compte tenu de la haine dirigée contre le mangaka depuis la mort de Gojo, les fans se sont précipités pour le défendre, avec un fan écrivant : « C’est tellement décevant que certains d’entre vous souhaitent cela à cet homme. Vous prenez la fiction beaucoup trop au sérieux. Ce n’est même pas drôle, pour être honnête. Je souhaite à Gege un prompt rétablissement. Laissez-le se reposer. »

Le prochain épisode continuera donc l’affrontement entre Yuta/Gojo et Sukuna alors que les deux ont fait appel à leur Extension du Territoire. Consultez la date de sortie et les spoilers du chapitre 262 de Jujutsu Kaisen.

