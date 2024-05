Jujutsu Kaisen : les spoilers du chapitre 260 teasent le retour du plus grand adversaire de Sukuna

Les derniers spoilers de Jujutsu Kaisen laissent présager le retour d’un personnage bien précis dans le manga, alors que le chapitre 260 se rapproche de sa publication.

La disparition de Gojo en septembre 2023 avait traumatisé les fans du manga Jujutsu Kaisen. Sa mort, aussi brutale que frustrante, s’était déroulée hors champ pour finalement mettre les lecteurs devant le (mé)fait accompli. Aussitôt, une vague de mécontentement s’était levée, mais l’auteur Gege Akutami n’a jamais semblé vouloir faire machine arrière, malgré d’innombrables théories qui ont fleuri sur les réseaux sociaux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Des théories qui pourraient bien trouver une réponse dans la suite du manga, alors que les spoilers du chapitre 260 de Jujutsu Kaisen viennent de tomber. En effet, une silhouette apparaît aux yeux de Sukuna, en plein combat contre Yuji et Todo. Et le roi des fléaux reconnaît en elle l’adversaire le plus puissant qu’il ait affronté. De là à faire le lien avec l’ancien Possesseur du Sixième Œil, il n’y a qu’un pas, sans compter que la silhouette est très similaire à celle de Gojo.

Le grand vilain n’est cependant pas au top de sa forme : harcelé par les exorcistes depuis de nombreux chapitres, il se retrouve surpassé en intelligence par Aoi Todo dans le 260. Profitant de la situation, Yuji lui assène un Rayon Noir puis le roue de coups dans un violent corps-à-corps. Le roi des fléaux tentera bien de se débarrasser de l’exorciste en déployant son Extension du Territoire, mais apercevra alors une silhouette bien particulière.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’après la traduction anglaise du chapitre 260 – encore susceptible de changer avec la publication officielle – le narrateur décrit l’apparition comme “la personne que Sukuna a tuée de ses propres mains, le fantôme du plus fort“, une note décrivant le regard du nouveau-venu comme “inimitable“. On aperçoit alors un homme aux cheveux blancs, coiffés comme ceux de Satoru Gojo.

Il convient toutefois de rappeler qu’étant donné l’état physique et émotionnel de Sukuna à ce stade du combat, il peut s’agir d’une hallucination. De la même manière, l’auteur peut avoir choisi de créer l’apparition du chouchou des fans pour une autre raison : plutôt que le faire revenir d’entre les morts, ce qui risque d’être délicat dans la mesure où Gojo était littéralement coupé en deux, l’ancien Possesseur du Sixième Œil peut aussi représenter la fin de Sukuna, alors dépassé par Yuji et Todo.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si l’on se fie aux techniques révélées jusqu’à présent dans le manga, il n’existe aucun moyen de ramener Gojo à la vie. Le Sort d’Inversion peut faire des miracles, mais pas au point de ressusciter les personnages ou recoller un buste sur des jambes. Néanmoins, Gege Akutami peut avoir gardé une technique en réserve pour offrir un rebondissement de son cru aux lecteurs.

Satoru Gojo n’est pas le seul personnage susceptible de faire une réapparition dans Jujutsu Kaisen : le chapitre 259 a donné de nouveaux éléments suggérant le retour de Nobara Kugisaki, dont on n’avait pas eu de nouvelles depuis le Drame de Shibya.

L’article continue après la publicité