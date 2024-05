Le manga Jujutsu Kaisen annonce la fin de l’arc de la Bataille de Shinjuku

L’Arc de la Bataille de Shinjuku dans Jujutsu Kaisen approche enfin de sa conclusion après plus d’un an, avec la fin du manga qui se rapproche donc à grands pas.

L’Arc de la Bataille de Shinjuku actuellement en cours dans Jujutsu Kaisen est probablement l’arc le plus excitant du manga à ce jour, mais aussi le plus brutal. L’arc a commencé avec le chapitre 222, alors que les exorcistes et les vilains se préparaient pour le combat entre Satoru Gojo et Ryomen Sukuna. Bien que Gojo ait perdu la vie au chapitre 236, l’arc a continué alors que la plupart des exorcistes combattaient le terrifiant Roi des Fléaux.

Et au fur et à mesure de la progression de l’arc, nous avons pu découvrir que les exorcistes avaient plusieurs plans en tête pour s’occuper de Sukuna. Ils avaient notamment anticipé la défaite de Gojo, et avaient donc préparé quelque chose en conséquence. Par ailleurs, Yuji et les autres continuaient de s’entraîner pendant ce temps-là.

Cependant, si Sukuna est considéré comme le plus grand exorciste de l’histoire, ce n’est pas pour rien. Car même dos au mur, l’antagoniste parvient à submerger tout le monde avec sa puissance hors du commun. C’est notamment pour cela que dans le chapitre 261 du manga, on apprend que Yuta Okkotsu a décidé de prendre le contrôle du cadavre de Gojo en guise de dernier recours.

Le chapitre se termine avec l’Extension du Territoire des deux personnages les plus puissants de l’œuvre, avec l’Autel Démoniaque de Sukuna faisant face à la Sphère de l’Espace Infini de Gojo. Yuta est pressé par le temps puisqu’il ne peut copier une technique que pendant cinq minutes, mais il ne sait pas ce qui lui arrivera une fois ce temps écoulé.

gege akutami/shueisha

Mais il semblerait que la Bataille de Shinjuku s’approche enfin de sa conclusion. C’est en tout cas ce qu’aurait déclaré l’éditeur de Jujutsu Kaisen dans les pages du dernier numéro du fameux Weekly Shōnen Jump, comme rapporté par un leaker réputé sur X/Twitter. Voici la déclaration en question : “L’arc ‘Bataille de Shinjuku’ de Jujutsu Kaisen est à son APOGÉE !!”.

L’internaute a tout de même tenu à apporter quelques précisions dans la suite de sa publication, expliquant alors ceci : “Prenez les mots des éditeurs avec des pincettes. La dernière fois que cet éditeur a affirmé que le combat Gojo vs Sukuna approchait de son apogée, le combat a continué pendant encore 8-10 chapitres. Mais je ne sais pas combien de chapitres cet arc va encore durer.”

L’Arc de la Bataille de Shinjuku était supposé être le dernier arc de Jujutsu Kaisen malgré l’absence de confirmation du Weekly Shōnen Jump. Mais on peut supposer (et espérer) que le manga continuera après cet arc, car il reste encore des mystères à résoudre.

Vous pouvez consulter la date de sortie et les spoilers du chapitre 262 de Jujutsu Kaisen. Et pour celles et ceux qui voudraient avoir un petit aperçu du combat entre Gojo et Sukuna en version animée, découvrez cette vidéo impressionnante réalisée par un fan.