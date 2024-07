Demon Slayer : La Forteresse Infinie – tout ce qu’on sait sur les films du final de l’anime

Demon Slayer a enfin atteint l’arc de la Bataille Finale. Maintenant que l’entraînement des piliers est fini, il va être possible de se pencher sur l’arrivée de la Forteresse Infinie.

Dès ses débuts en 2019, Demon Slayer a été un véritable phénomène et s’est instantanément hissé parmi les meilleures séries d’animation. Un protagoniste attachant, un univers captivant et alliant habilement moments de noirceur et instants de légèreté, des scènes d’action phénoménales s’appuyant sur une animation de qualité signée ufotable, tout était réuni pour assurer la réussite de l’adaptation.

Jusqu’à présent, c’est quatre saisons et un film qui ont été proposés aux spectateurs, mais ce qui arrive pourrait bien éclipser tout ce qui a déjà été diffusé. Car pourfendeurs et démons vont enfin s’affronter dans une dernière bataille, de laquelle un seul camp pourra sortir vainqueur : pour découvrir les gagnants, il faudra attendre la suite de Demon Slayer – ou lire le manga de Koyoharu Gotoge. On vous dit tout ce qu’on sait sur les longs-métrages de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – La Forteresse Infinie.

Sommaire

Y a-t-il une date de sortie pour les films Demon Slayer : La Forteresse Infinie ?

À ce stade, aucune date de sortie n’a été annoncée pour la trilogie des films de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – La Forteresse Infinie.

Koyoharu Gotoge/Shueisha, aniplex, ufotable

Les trois longs-métrages ont été confirmés par Crunchyroll – qui en a acquis les droits – le 30 juin 2024, soit juste avant la sortie de l’épisode 8 de la saison 4 de Demon Slayer. Si aucune date n’a été proposée à ce jour, on peut estimer une sortie en 2026 au plus tard en se basant sur le calendrier de sortie de la franchise jusqu’à présent.

En effet, l’anime a toujours su faire preuve de régularité, n’ayant besoin que de deux ans tout au plus pour produire une nouvelle saison. L’arc de la Forteresse Infinie pourrait même arriver plus tôt sur nos écrans en 2025, bien que rien n’ait été confirmé pour l’instant.

Y a-t-il une bande-annonce de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – La Forteresse Infinie ?

Un premier trailer de plus de deux minutes a été partagé le 30 juin 2024 pour annoncer l’arrivée de la suite sous forme de films.

Il présente les piliers restants en train de chuter dans le domaine de Muzan, suggérant une plongée littérale en enfer.

Les films Demon Slayer : La Forteresse Infinie sont-ils la saison 5 de Demon Slayer ?

Oui, la trilogie de films Demon Slayer : La Forteresse Infinie sera la saison 5 de l’anime Demon Slayer.

En effet, la trilogie adaptera le dernier arc du manga du même nom. Si les différents volets pourront être divisés en épisodes d’une trentaine de minutes comme cela avait été le cas pour Le Train de l’Infini, il faudra d’abord attendre qu’ils soient rediffusés en streaming.

Car les films seront d’abord projetés en salle, ce qui implique un certain délai avant une sortie en streaming.

Quelle sera l’intrigue de Demon Slayer : La Forteresse Infinie ?

La trilogie de films Demon Slayer : La Forteresse Infinie adaptera l’arc de la Forteresse Dimensionnelle Infinie, dans lequel l’armée des pourfendeurs se retrouve propulsée dans le royaume de Muzan pour l’affronter.

koyoharu gotoge/shueisha, aniplex, ufotable

Une grande partie de l’histoire couvre des combats palpitants entre les lunes supérieures et les piliers, aidés des protagonistes. Sans entrer dans les détails pour ne pas spoiler les spectateurs ne regardant que l’anime, il faudra s’attendre à des affrontements sans pitié entre les deux camps : si la série reste au fidèle au manga de Koyoharu Gotoge, certaines parties seront difficiles à regarder.

Où et comment regarder Demon Slayer : La Forteresse Infinie ?

Les films de Demon Slayer : La Forteresse Infinie seront d’abord diffusés dans les cinémas, avant de finir leur parcours en streaming sur Crunchyroll.

L’anime suivra ainsi le schéma des précédentes saisons et du Train de l’Infini. Il est même possible que les longs-métrages soient divisés en différentes parties pour reproduire le format épisodique des saisons d’anime.

Le rythme prévu entre les différentes sorties des films n’est pas encore connu, pas plus que les dates officielles des projections en salle. Nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles sur la suite de Demon Slayer.

