Demon Slayer : l’arc de la Forteresse Infinie va “faire mal” après la saison 4 de l’anime

L’entraînement continue dans la saison 4 de Demon Slayer et tout semble bien se passer pour Tanjiro et compagnie… au point de faire frémir les fans qui redoutent le prochain arc, celui de la Forteresse Dimensionnelle Infinie.

Demon Slayer adapte actuellement l’arc de l’entraînement des piliers du manga de Koyoharu Gotoge. Si cette partie de l’histoire est courte dans les livres, le studio ufotable a eu la bonne idée de la rallonger en ajoutant des scènes inédites à l’anime. Spectateurs comme lecteurs ont ainsi pu découvrir de nouvelles facettes des pourfendeurs de démons, y compris les simples soldats qu’on ne voit que rarement dans l’histoire.

Car comme le titre de la saison 4 l’indique, ce sont les piliers qui sont à l’honneur : ces guerriers hors du commun servent autant d’exemples que de chefs ou encore de mentors pour le reste de l’Armée des pourfendeurs, et ne sont pas arrivés à cette place pour rien. Forcément, ces combattants ont tout ce qu’il faut pour préparer le reste des soldats à la bataille finale qui approche, alors que Kibutsuji Muzan a réuni ses démons dans le but d’atteindre Nezuko et obtenir sa résistance au soleil.

La saison 4 de Demon Slayer était attendue de pied ferme, au point même de battre des records au cinéma alors que le premier épisode était présenté en avant-première sur grand écran. Et les bonus scénarisés et animés par l’excellent studio ufotable n’ont fait qu’ajouter au charme de la série, rendant le tout particulièrement satisfaisant pour son public.

Attention : la suite de cet article contient de légers spoilers de l’arc de la Bataille finale de Demon Slayer.

Sauf qu’il y a un mais : à développer autant les histoires des piliers et de leurs cadets, pour rendre les premiers plus attachants et faire sortir les seconds de l’ombre, beaucoup de spectateurs ont commencé à s’inquiéter sur un fil Reddit dédié. Et parmi eux, les fans qui ont déjà lu le manga tremblent de peur en évoquant le prochain arc de la Forteresse Dimensionnelle Infinie, soit la première partie de la Bataille finale.

“Les showrunners essaient vraiment de faire en sorte que la Forteresse Dimensionnelle Infinie fasse mal,” a ainsi estimé le commentaire le plus voté du fil Reddit dédié à l’épisode 4 de la saison 4 de Demon Slayer. Un avis que l’on peut retrouver chez un autre fan : “Je sais juste que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps en voyant tous les jeunes pourfendeurs de démons aider les piliers pendant le combat final.“

En effet, tous les pourfendeurs participent aux combats contre Muzan et, malheureusement, tous ne s’en sortent pas. Rien de surprenant là-dedans : même sans lire le manga, il était évident que l’anime ne ferait pas plus de cadeau aux cadets qu’aux autres personnages de Demon Slayer. Mais même les spectateurs les plus avertis se préparent difficilement à ce qui les attend.

“ufotable est cruel de nous laisser nous attacher aux soldats de base des pourfendeurs de démons pendant ces épisodes, étant donné les scènes qui les attendent dans la Forteresse Dimensionnelle Infinie et au-delà,” a ainsi ajouté un autre internaute.

La saison 4 de Demon Slayer est toujours en cours et n’a pas fini de nous montrer des moments de vie de l’ensemble des pourfendeurs de démon. Pour ne rien rater, vous pouvez suivre le calendrier de sortie des épisodes. Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez également consulter notre liste des animes qui sortent ce mois-ci.

