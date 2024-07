Demon Slayer annonce trois films pour clore l’anime, mais les fans sont dubitatifs sur un point

L’arc de l’entraînement des piliers est fini, celui de la Bataille finale ne fait que commencer : après la fin de la saison 4 de Demon Slayer, ce n’est pas une autre saison qui a été annoncée, mais une trilogie de films, et les fans sont divisés.

Ça y est, Kibutsuji Muzan a lancé les hostilités ! Alors que Nezuko, la petite sœur de Tanjiro, a développé une résistance au soleil, le démon originel a décidé d’avancer ses pions pour lui aussi évoluer en pleine journée en assimilant la jeune fille. Mais conscients de la situation, les pourfendeurs ne sont pas restés les bras croisés : l’arc de l’entraînement des piliers de la saison 4 servait avant tout à préparer les combattants pour un ultime affrontement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pourtant, la fin de la saison a été particulièrement éprouvante. Des personnages importants ont été emportés dans les flammes, tandis que les piliers et la plupart des pourfendeurs ont été piégés dans le pire endroit possible : la Forteresse Dimensionnelle Infinie, repaire de Muzan et de ses sbires. Sauf que le huitième et dernier épisode s’est clos là-dessus, sans dévoiler la suite des combats… qui auront lieu non pas dans une saison 5, mais dans une série de trois films, sous le nom de La Forteresse Infinie !

Les rumeurs sur des longs-métrages pour adapter le final du manga de Koyoharu Gotoge étaient déjà connues, et bien qu’encore jamais confirmées, elles avaient été relancées avant l’épisode 8 de la saison 4. Crunchyroll a désormais validé les théories, il y aura bien trois films pour l’arc de la Bataille Finale et sa première partie : la Forteresse Dimensionnelle Infinie. Mais tous les spectateurs n’ont pas sauté de joie à cette nouvelle.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les réactions divisées ne sont en aucun cas dues à une inquiétude concernant la qualité des films à venir. Car l’anime a déjà prouvé qu’il savait comment s’y prendre avec le format cinéma, en sortant le film Le Train de l’Infini, qui mettait en vedette le pilier de la flamme Kyōjurō Rengoku. Non, le problème est tout autre : alors que la saison 4 de Demon Slayer s’est terminée dans un suspense éprouvant, les spectateurs ont peur de devoir trop attendre la suite.

Une sortie au cinéma pour un film d’animation japonaise peut en effet être plus complexe que pour d’autres productions. Beaucoup de salles de cinéma se montrent souvent plus frileuses avec ces productions, et les fans qui ne vivent pas dans les grandes métropoles en France s’inquiètent déjà de rater la sortie… et donc devoir attendre le Blu-ray ou le streaming, soumis tous deux généralement à la chronologie des médias, imposant alors de nouveaux délais supplémentaires.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Relou de finir avec des films, c’est ch*ant cette mode,” a ainsi fait valoir un internaute en commentaire de l’annonce par Crunchyroll, repris par un autre qui précise : “J’espère que cette fois, il y aura beaucoup plus de séances possibles partout en France. Ça avait été une vraie bataille pour pouvoir diffuser En route vers l’entraînement des piliers. Énormément de demandes, peu d’heureux.“

Pour certains, le simple fait d’avoir une séance près de chez soi dans les meilleures conditions peut parfois relever du miracle, comme l’explique cet internaute : “Et du coup à moins de faire des heures de route, on va devoir se taper le film au ciné du village 6-8 mois après la sortie et en plus en VF c’est ça?” Ce sur quoi un autre a rebondi : “Je doute pas de la qualité de Ufotable qui fait un travail incroyable mais la question c’est en combien de temps ça sera sur les plateformes.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les précédents succès des sorties animes dans les salles, tels que Demon Slayer : En Route vers l’entraînement des piliers ou Haikyu !! La guerre des poubelles (sans compter le prochain Blue Lock : Episode Nagi) pourraient néanmoins avoir un impact bénéfique sur les prochaines projections de franchises d’animation japonaise.

Mais il faudra attendre la sortie de la trilogie pour savoir à quelle sauce les fans seront mangés : à ce stade, aucune date n’a été annoncée par Crunchyroll ou Sony pour les trois films Demon Slayer : La Forteresse Infinie.