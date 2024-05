Dans quel ordre regarder Demon Slayer ? Chronologie de l’anime et des films expliquée

Demon Slayer ne va plus tarder à revenir dans une saison 4, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l’anime ou qui voudraient le redécouvrir, la question se pose : dans quel ordre le regarder ?

C’est bientôt l’heure de reprendre le sabre et de partir à l’assaut de nouveaux épisodes pour Tanjiro, Zen’itsu et Inosuke. La saison 4 de Demon Slayer a longtemps fait parler d’elle, mais l’attente touche à sa fin. Pour l’occasion, c’est l’arc de l’Entraînement des Piliers du manga de Koyoharu Gotōge qui sera adapté, et d’après les premiers retours sur les avant-premières qui ont eu lieu au cinéma, cette nouvelle histoire mérite le coup d’œil.

Mais qu’en est-il de ceux qui n’ont pas encore tenté l’aventure, ou qui aimeraient la reprendre depuis le début ? Car la série, forte d’un succès bien mérité pour son histoire comme pour l’excellent travail d’animation du studio ufotable, s’est déclinée en plusieurs formats pour les écrans. Entre anime et films, on peut vite faire l’erreur de manquer un élément crucial, ce qui risquerait d’impacter la suite du visionnage. On vous explique dans quel ordre regarder Demon Slayer.

L’anime Demon Slayer a pris le parti de proposer un film comme adaptation d’un des arcs majeurs du manga, mais il y a des subtilités à prendre en compte pour ne rien manquer.

aniplex/ufotable

Car si ce dernier a ensuite été intégré au reste de la série sous deux formes, pour que les spectateurs puissent choisir celle qui leur plaît le plus, la version “épisodique” rajoute un passage qu’on ne retrouve pas dans celle du film.

Vous pouvez ainsi regarder Le Train de l’Infini d’une traite, ou profiter du découpage en sept épisodes, intégrés en première partie de la saison 2. Attention : c’est dans les sept épisodes que l’on retrouve une introduction sur le personnage de Rengoku, le Pilier de la Flamme, mais surtout de l’arc en général. Si vous choisissez de regarder le long-métrage, mieux vaut donc voir le premier épisode de la saison 2 juste avant.

Retrouvez ci-dessous l’ordre idéal de visionnage de Demon Slayer :

Demon Slayer Saison 1 (26 épisodes)

Demon Slayer Saison 2 : Le Train de l’Infini – Épisode 1

Film Demon Slayer : Kimetsu No Yaiba – Le Train de l’Infini OU Demon Slayer Saison 2 : Le Train de l’Infini – Épisodes 2 à 7

Demon Slayer Saison 2 : Le Train de l’Infini – Épisodes 2 à 7 Demon Slayer Saison 2 : Le Quartier des Plaisirs (11 épisodes)

Demon Slayer Saison 3 : Le Village des Forgerons (11 épisodes)

Demon Slayer Saison 4 : L’Entraînement des Piliers (nombre d’épisodes inconnu)

Combien y a-t-il d’épisodes de Demon Slayer ?

À ce jour, et en comptant le découpage du Train de l’Infini en sept parties, il y a 55 épisodes de Demon Slayer en tout. La première saison est clairement la plus longue, suivie de la seconde qui bénéficie de la présence du film. La troisième ne comporte que 11 épisodes en tout.

Mais cette irrégularité tient surtout compte du temps nécessaire ou non pour adapter les arcs du manga : car l’anime ne possède aucun épisode filler, que l’on retrouve dans la plupart des franchises pour “remplir” ses saisons de manière artificielle.

Combien y a-t-il de films Demon Slayer ?

Demon Slayer compte trois longs-métrages en tout : Le Train de l’Infini, En Route pour le Village des Forgerons, et En Route vers l’Entraînement des Piliers. Néanmoins, seul Le Train de l’Infini a été conçu comme un vrai film à part entière.

crunchyroll

En effet, les deux autres ont surtout été un assemblage de plusieurs épisodes, pour des sorties en avant-première en salles. Ces longs-métrages ont donc avant tout été des outils de promotion pour les saisons 3 et 4, mais les manquer ne change en rien l’expérience de visionnage de la série.

Seul Le Train de l’Infini mérite donc d’être regardé : vous retrouverez toutes les scènes des autres directement dans les épisodes des saisons 3 et 4, soit les arcs du Village des Forgerons et de l’Entraînement des Piliers.

Après l’Entraînement des Piliers, qui représente le dixième et avant-dernier arc de l’histoire, viendra la Bataille Finale, découpée en deux parties : la Forteresse Dimensionnelle Infinie, et le Décompte de l’Aube. Pour plus de détails sur les arcs de Demon Slayer, vous pouvez directement consulter notre guide dédié.

Où retrouver l’anime Demon Slayer ?

L’anime peut être vu sur plusieurs plateformes de streaming, mais seul Crunchyroll permet de regarder l’intégralité de la série. C’est également sur ce site que la saison 4 de Demon Slayer sera disponible en sortie simultanée avec le Japon.

Vous pouvez toutefois retrouver la première saison de la série sur TF1+. Sur Netflix et ADN, vous retrouverez les deux premières saisons et le film Le Train de l’Infini.