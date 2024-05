Alors que l’anime Demon Slayer entre dans une quatrième saison intense, les fans peuvent se demander si le manga est terminé ou non : y a-t-il une fin à l’histoire de Tanjiro ?

La saison 4 de Demon Slayer ne sera pas de tout repos pour Tanjiro et ses amis, puisqu’elle abordera l’arc de l’Entraînement des Piliers, une épreuve particulièrement épuisante pour les Pourfendeurs de démons. Entre force, discipline et courage, nos héros vont être poussés dans leurs retranchements.

Demon Slayer compte parmi les meilleurs animes du moment : entre ses différents records sur Crunchyroll ou directement dans les salles obscures, la série d’animation a su exactement où frapper pour plaire, en commençant par une animation époustouflante signée par le studio ufotable. Mais l’histoire, elle, a été imaginée par Koyoharu Gotōge.

Les spectateurs les plus impatients pourraient être tentés de se tourner vers les livres en attendant les prochains épisodes de l’anime. Mais le manga Demon Slayer est-il fini ?

Le manga Demon Slayer est-il terminé ?

Oui, le manga Demon Slayer est terminé. Il s’est achevé dans le chapitre 205 le 18 mai 2020. Le dernier volume, qui regroupe les chapitres 197 à 205, est paru le 4 décembre 2020 au Japon, puis le 6 juillet 2022 en France.

En tout, il existe donc 23 tomes de l’œuvre de Koyoharu Gotōge. Quant à l’anime, ses trois premières saisons ont couvert les 127 premiers chapitres : l’arc de l’Entraînement des Piliers va ainsi adapter le chapitre 128 du manga et continuer au-delà.

Demon Slayer ayant déjà atteint sa conclusion, il est possible d’acquérir le manga en coffrets, mais aussi de découvrir plus en amont ce qui arrivera à Tanjiro et compagnie. À condition, bien entendu, de ne pas être dérangé par les spoilers pour l’anime, qui présente tout de même l’avantage de proposer une animation hors norme et une musique soigneusement travaillée.

La saison 4 de Demon Slayer est attendue pour le 12 mai 2024.