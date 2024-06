L’anime Demon Slayer pourrait se conclure avec 3 films, les fans sont divisés

Une récente fuite suggère que l’anime Demon Slayer va se terminer avec une trilogie de films après l’Arc de l’Entraînement des Pilier. Une nouvelle qui n’est apparemment pas au goût de tous.

Demon Slayer est l’un des mangas les plus populaires de ces dernières années. Et si le manga de Koyoharu Gotōge est aussi plebiscité aux quatre coins du monde, c’est en grande partie grâce à son adaptation animée, dont la saison 4, qui adapte l’Arc de l’Entraînement des Piliers, est actuellement en cours de diffusion.

Une fois l’entraînement terminé, les Pourfendeurs de démons combattront le terrifiant Muzan Kibutsuji et ses fameuses Lunes Supérieures durant l’Arc de la Bataille Finale, qui n’est autre que le dernier arc du manga. Il est lui-même divisé en deux parties, avec d’abord l’Arc de la Forteresse Dimensionnelle Infinie, puis l’Arc du Décompte de l’Aube.

L’Arc de la Bataille Finale, et plus particulièrement celui de la Forteresse Dimensionnelle Infinie, est l’un des arcs les plus populaires de Demon Slayer. Cependant, au lieu de sortir sous la forme d’une nouvelle saison de l’anime, tout l’arc sera apparemment adapté en trois films.

L’Arc de l’Entraînement des Piliers est l’un des films d’animation les plus rentables de tous les temps. Ainsi, suite à ce succès, il semblerait qu’ufotable envisage de suivre à nouveau cette voie.

La rumeur concernant la trilogie a émergé l’année dernière, mais la plupart des fans l’avaient ignoré car la véracité de la fuite restait incertaine. À noter qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’y a toujours pas eu de confirmation officielle de la part du studio, c’est pourquoi il convient de prendre ces informations avec des pincettes.

Cependant, il y a de fortes chances que la trilogie de films soit effectivement en cours de développement, selon le compte X/Twitter Shonen Jump News qui a déclaré : « L’anime Kimetsu no Yaiba adaptera son dernier ‘Arc Forteresse Dimensionnelle Infinie’ en une trilogie de films. Cette information aurait apparemment fuité des cadeaux pour les visiteurs (maintenant supprimés) du site web de Jump Victory Carnival. Nous continuerons à mettre à jour ces informations. »

Shonen Jump News précise ensuite dans un commentaire : « Selon les listes japonaises, la terminologie ‘Arc Forteresse Dimensionnelle Infinie’ inclurait tout jusqu’à la fin de la série. Nous attendrons les confirmations et rapports officiels avant de trop spéculer. »

Un internaute partage alors son avis sur la question, déclarant : « Je peux dire cela avec certitude. L’un après l’autre, ils perdront de la hype, et c’est un peu la faute de Demon Slayer. Tout a commencé avec Le Train de l’Infini quand les films de mangas sont devenus une tendance. Ensuite, nous avons eu JJK0, Haikyuu en prépare aussi qui, d’après ce que j’ai entendu, montrent beaucoup moins que le manga, je ne comprends pas. »

« Demon Slayer est sur le point d’avoir les trois films d’animation les plus rentables de tous les temps », commente un autre.

Une nouvelle qui divise donc clairement les fans, avec d’un côté les plus sceptiques, qui estiment que l’engouement autour de l’anime pourrait en pâtir, comparant notamment cela à la fin de l’anime L’Attaque des Titans, qui a bénéficié d’un traitement plus ou moins similaire. En effet, beaucoup craignent de devoir attendre au moins un an entre chaque long-métrage, un rythme jugé trop lent par certains qui pourraient se désintéresser de l’anime. D’autres sont plus catégoriques, comme cet utilsateur qui déclare simplement : “C’est la pire idée de tout les temps”.

Mais de l’autre côté du spectre, des fans arrivent tout de même à voir l’intérêt d’une telle décision, à l’instar de cet internaute qui déclare “L’anime permet de profiter plus longtemps d’une œuvre. En revanche, un film permet + de moyens ($) et une expérience plus courte mais plus intense. Toutefois, le film le train de l’infini est bien, mais les passages en + dans l’ARC en saison sont importants aussi.”

Un autre explique quant à lui : “ça dit pire idée du monde alors qu’ils ont braqué le box office japonais et mondial avec +500M€ sur le film rengoku. Moi je dis très bonne idée. film = plus de budget et un meilleur planning pour les animateurs”.

Enfin, certains accueillent la nouvelle avec humour, c’est notamment le cas de ce fan qui déclare : “Le premier et le deuxième film seront évidemment un récapitulatif de l’intégralité des saisons. On connaît la chanson maintenant”.

