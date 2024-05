Demon Slayer Saison 4 : Explication des 6 étapes de l’Entraînement des Piliers

L’entraînement inhumain des Piliers dans la saison 4 de Demon Slayer se divise en six étapes infernales, gérées par les meilleurs Pourfendeurs : on vous les explique en détails.

La très attendue saison 4 de Demon Slayer a enfin démarré sa diffusion. L’arc de l’Entraînement des Piliers a beau être l’un des plus courts, il n’en est pas moins crucial, et promet déjà des moments haletants pour Tanjiro, Zen’itsu et Inosuke. Le but ? Améliorer drastiquement le niveau des troupes pour accueillir Kibutsuji Muzan comme il se doit, alors que le démon originel s’intéresse de près à la résistance au soleil de Nezuko.

Chaque Pourfendeur devra absolument exploiter tout son potentiel quand arrivera la Bataille finale. À cette fin, ce sont les Piliers en personne qui vont mettre à disposition de l’armée leurs connaissances et leurs compétences. Le premier épisode de presque une heure nous dévoilait les décisions prises par ces guerriers hors du commun, dévoilant au passage que deux d’entre eux ne comptaient pas participer à l’effort de groupe.

Il y aura donc au final six étapes à passer pour les Pourfendeurs, chacune supervisée par un Pilier : on vous les explique en détails.

Étape 1 : Épreuve d’endurance

Entraîneur : Tengen Uzui, ancien Pilier du Son

crunchyroll

Tengen Uzui a pris sa retraite après son affrontement contre la Lune Supérieure Gyutaro. Mais il reste disponible pour aider ou conseiller l’Armée des Pourfendeurs, et participe à l’Entraînement auquel chaque combattant doit se soumettre.

L’ancien Pilier du Son supervise ainsi une épreuve d’endurance rigoureuse, fort de son propre apprentissage ninja avant de rejoindre les recrues du seigneur Ubuyashiki : personne ne pourra continuer sans avoir fait preuve de résistance. L’essentiel de l’exercice consiste à courir – tout en supportant les remarques souvent blessantes d’un pilier à la retraite qui n’accuse jamais l’effort.

Mais si Uzui insiste autant pour pousser les soldats, c’est surtout pour les ménager plus tard : il connaît ses collègues, et sait ce qui attend les Pourfendeurs dans les prochaines étapes. Si courir est déjà trop compliqué, autant ne pas se faire d’illusions pour les autres épreuves.

Étape 2 : Entraînement à l’agilité

Entraîneur : Muichiro Tokito, Pilier de la Brume

Koyoharu Gotoge/SHUEISHA, Aniplex, ufotable

Muichiro Tokito participe personnellement à l’épreuve, croisant le fer avec les Pourfendeurs pour les guider sur la bonne voie.

Le Pilier de la Brume exige de ses élèves qu’ils sachent relâcher et contracter leurs muscles de manière à obtenir une meilleure coordination du corps, en effectuant des mouvements bien précis. Le jeune homme est un prodige et a atteint son niveau en un temps record. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être un génie du sabre et beaucoup resteront bloqués à cette étape…

Étape 3 : Entraînement à la souplesse

Entraîneur : Mitsuri Kanroji, Pilier de l’Amour

Koyoharu Gotoge/SHUEISHA, Aniplex, ufotable

La souplesse inhumaine de Mitsuri Kanroji lui permet de manipuler une arme unique sans se couper. Elle est donc toute désignée pour travailler la flexibilité des soldats.

Les Pourfendeurs qui ne connaissent pas bien le Pilier de l’Amour déchantent très vite en arrivant jusqu’à elle. Car derrière sa douceur et sa générosité, Kanroji est une force de la nature, et sa gentillesse lui donnera surtout envie de tout faire pour aider ses protégés à s’améliorer pour le prochain combat. Même si cela implique leur imposer des exercices infernaux de grands écarts, aussi douloureux soient-ils.

Étape 4 : Révision des postures de combat

Entraîneur : Obanai Iguro, Pilier du Serpent

Koyoharu Gotoge/SHUEISHA, Aniplex, ufotable

Obanai Iguro ne fait pas dans la dentelle, et son entraînement est le parfait reflet de son absence d’empathie pour les Pourfendeurs qui n’ont pas le niveau qu’il estime requis.

Cette étape de l’entraînement se déroule dans un dojo, dans lequel le nouveau-venu devra affronter le Pilier du Serpent. Avec une petite spécificité : tout en jouant du sabre contre un des meilleurs combattants de l’Armée des Pourfendeurs, il devra éviter de toucher les malheureux qui ont déjà échoué et se retrouvent ligotés à des poutres.

Étape 5 : Entraînement continu

Entraîneur : Sanemi Shinazugawa, Pilier du Vent

Koyoharu Gotoge/SHUEISHA, Aniplex, ufotable

La séance d’entraînement de Sanemi Shinazugawa est infernale car… infinie. Les Pourfendeurs n’ont droit à aucun répit, à moins de s’évanouir ou mourir !

Heureusement, l’épée en bois est de rigueur, permettant à ceux qui s’en pensent capables de riposter. Mais bien entendu, personne ne parvient à rivaliser avec Sanemi, considéré comme l’un des combattants les plus puissants actuels. Pour le Pilier du Vent, c’est aussi un excellent entraînement, lui permettant de trouver les conditions nécessaires à l’apparition de la marque des Pourfendeurs.

Étape 6 : Entraînement au renforcement musculaire

Entraîneur : Gyomei Himejima, Pilier du Rocher

Koyoharu Gotoge/SHUEISHA, Aniplex, ufotable

La dernière étape de l’Entraînement des Piliers se fait avec celui du Rocher : c’est la plus difficile, mais elle reste facultative. Aux Pourfendeurs de choisir s’ils restent, en leur âme et conscience.

Gyomei Himejima impose plusieurs épreuves à ceux qui arrivent à passer les précédentes étapes. Il faut d’abord supporter l’eau glaciale d’un torrent, et subir la pression infligée par une cascade : on demande aux participants de réciter des mantras, non pas pour travailler le mental, mais pour vérifier qu’ils sont toujours conscients. Si l’un d’eux n’émet plus de son, mieux vaut le sortir du cours d’eau pour lui prodiguer les premiers soins…

Vient ensuite l’exercice des troncs, que les Pourfendeurs doivent porter sur leurs épaules. Enfin, l’ultime objectif est de déplacer un gigantesque rocher sur plusieurs mètres. Le Pilier du Rocher lui-même effectue ces exercices chaque jour, avec des rondins de bois ou des roches bien plus imposants que ceus réservés aux Pourfendeurs.

Si la plupart des Piliers se plient à l’entraînement, Giyu Tomioka et Shinobu Kocho restent en retrait pour des raisons particulières. Quant au chef de l’Armée des Pourfendeurs, sa maladie l’empêche d’observer l’évolution de ceux qu’il appelle ses “enfants”. Et pour ne rien rater de l’anime Demon Slayer, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes de la saison 4.

