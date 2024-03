Combien y a-t-il d’arcs en tout dans Demon Slayer ?

Demon Slayer s’est très vite forgé une solide réputation dans le milieu du manga, et l’anime s’apprête à dévoiler une saison 4 très attendue : mais combien y a-t-il d’arcs en tout pour l’histoire des Pourfendeurs de démons ?

Ces dernières années ont été généreuses en séries de qualité du côté des mangas et animes. Mais certaines œuvres se démarquent encore plus au milieu des histoires particulièrement populaires : si One Piece continue d’écraser la concurrence et que Jujutsu Kaisen s’est accaparé quasiment tous les prix aux Anime Awards de Crunchyroll, Demon Slayer n’est pas en reste.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’anime, fort déjà de trois saisons et d’un film, peut se targuer d’avoir de nombreux records à son actif. La série adaptant le manga de Koyoharu Gotōge a été la plus regardée de l’année 2023, et les avant-premières de sa saison 4 ont elles aussi eu droit à leur petit succès en salles.

La prochaine volée d’épisodes promet de se concentrer sur l’arc de l’Entraînement des Hashiras, ou Piliers, ces Pourfendeurs surpuissants servant de guides et d’exemples aux troupes dans le combat contre les démons. Mais il ne s’agira pas encore de la conclusion de l’histoire de Tanjiro et sa sœur Nezuko : combien d’arcs y a-t-il en tout dans Demon Slayer ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De combien d’arcs est composé Demon Slayer en tout ?

Le manga Demon Slayer comporte au total onze arcs principaux. L’histoire écrite par Koyoharu Gotōge s’est achevée en 2020, et l’anime approche lui aussi de la fin, puisque la saison 4 prépare le terrain pour une conclusion.

koyoharu gotoge/shueisha, aniplex, ufotable

À noter toutefois que le dernier arc, celui de la Bataille finale, se décompose en deux parties.

Le premier arc, celui de la Sélection finale, permet de présenter les personnages et d’expliquer la détermination de Tanjiro à tuer Muzan et redonner son apparence humaine à Nezuko. Il couvre les neuf premiers chapitres et s’arrête après que le jeune homme soit officiellement devenu un Pourfendeur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste des différents arcs de Demon Slayer :

1 – arc de la Sélection finale : chapitres 1 à 9 / Saison 1 – épisodes 1 à 5

2 – arc de la Première mission : chapitres 10 à 13 / Saison 1 – épisodes 6 et 7

3 – arc Asakusa : chapitres 14 à 19 / Saison 1 – épisodes 8 à 10

4 – arc de la Maison aux tambours : chapitres 20 à 27 / Saison 1 – épisodes 11 à 14

5 – arc du Mont Natagumo : chapitres 28 à 44 / Saison 1 – épisodes 15 à 21

6 – arc de l’Entraînement de récupération : chapitres 45 à 53 / Saison 1 – épisodes 22 à 26

7 – arc du Train de l’infini (Mugen Train) : chapitres 54 à 69 / Long-métrage Kimetsu No Yaiba : Le train de l’infini, également découpé en 7 épisodes sur Crunchyroll

8 – arc du Quartier des plaisirs : chapitres 70 à 99 / Saison 2 – 11 épisodes

9 – arc du Village des forgerons : chapitres 100 à 127 / Saison 3 – 11 épisodes

10 – arc de l’Entraînement des Piliers : chapitres 128 à 136 / Saison 4 – nombre d’épisodes à confirmer

11.1 – arc de la Bataille finale, la Forteresse Dimensionnelle Infinie : chapitres 137 à 183

11.2 arc de la Bataille finale, Décompte de l’Aube : chapitres 183 à 205

Quel est le prochain arc du manga adapté dans la saison 4 de l’anime Demon Slayer ?

La saison 4 de Demon Slayer se concentrera sur l’arc de l’Entraînement des Piliers, soit le dixième et avant-dernier de l’histoire des Pourfendeurs.

crunchyroll

Si la première saison de l’anime comptait un joli total de 26 épisodes pour adapter les six premiers arcs du manga Demon Slayer, les saisons suivantes se sont contentées de 11 épisodes. La saison 2, celle du Quartier des Plaisirs, couvrait 30 chapitres, quand la troisième en adaptait 28 pour le Village des Forgerons.

L’arc de l’Entraînement des Piliers, lui, ne possède que 9 chapitres. Il est donc possible que la saison 4 de l’anime aille chercher davantage de matériel dans les light-novels, ou qu’il entame l’adaptation de la Bataille finale.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En effet, le dernier arc de Demon Slayer possède un nombre conséquent de 69 chapitres, dont 47 pour sa première partie dans la Forteresse Dimensionnelle Infinie.