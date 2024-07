Le final de la saison 4 de Demon Slayer met tous les fans d’accord

Demon Slayer a terminé sa saison 4, adaptant l’arc de l’Entraînement des Piliers, avec un final incroyable, qualifié par certains fans comme étant la “meilleure animation de tous les temps“.

La saison 4 de Demon Slayer couvre l’arc de l’Entraînement des Piliers, soit le 10e arc du manga. Elle inclut également des scènes du roman pour rajouter un peu de contenu dans les huit épisodes de la saison, certains ayant même eu droit à une durée étendue, tandis que le final marque la rencontre entre le terrifiant roi des démons Muzan Kibutsuji et Kagaya Ubuyashiki, le chef de l’Armée des pourfendeurs de démons.

Sentant le danger, les pourfendeurs de démons se précipitent vers le manoir Ubuyashiki pour aider leur chef, mais les Piliers arrivent trop tard, ne trouvant plus que les ruines brûlantes de la demeure qui a été emportée par les flammes, en même temps qu’Ubuyashiki, sa femme et ses deux filles. Le combat final commence dans cet épisode et prépare ainsi le terrain pour le prochain arc.

Demon Slayer a toujours été populaire pour son animation de premier ordre, mais le final de la saison 4 a encore une fois surpris les fans avec un épisode incroyable, qui ont une nouvelle fois tenu à saluer la qualité globale du travail fourni par le studio ufobable.

Le studio d’animation nippon a alors partagé un message de remerciements que vous pouvez retrouver juste ci-dessus, déclarant : “Merci beaucoup d’avoir regardé Demon Slayer. Nous apprécions profondément le soutien des fans du monde entier. Votre dévouement et votre amour ont rendu ce voyage vraiment spécial.”

Un fan a alors répondu : “Meilleure animation de tous les temps. Merci, ufotable.”

“Et je le redis encore, ce que je dis tout le temps : Meilleur studio d’anime de tous les temps, éternellement reconnaissant envers vous,” déclare un autre.

Un autre internaute a partagé : “L’épisode 8 de la saison 4 de Demon Slayer a été l’un des épisodes les plus électriques, constants et époustouflants que j’aie jamais vus. L’animation était incroyable ; ils ont été créatifs, la musique était divine, et tout était parfaitement réalisé. À mon avis, le deuxième meilleur épisode de la série, juste wow.”

Heureusement, nous savons déjà ce qui nous attend. Voici tout ce que nous savons sur les films Demon Slayer : La Forteresse Infinie. Et maintenant que la saison d’anime du printemps 2024 est enfin terminée, découvrez notre top des animes de l’été 2024 à ne pas manquer.