Alors que l’anime va enfin entrer dans l’Arc de la Bataille Finale, les fans de Demon Slayer ont remarqué ce petit détail pour le moins troublant chez les fameuses Lunes Démoniaques, s’interrogeant alors sur cette potentielle règle à laquelle les démons pourraient être contraints.

Maintenant que l’anime Demon Slayer s’apprête à débuter le tant attendu Arc de la Forteresse Dimensionnelle Infinie, la plupart des règles concernant l’armée de démons de Muzan Kibutsuji et les Pourfendeurs de démons qui les affrontent ont été assez bien définies.

Cela dit, il y a un aspect de la façon dont les Lunes Démoniaques, et plus particulièrement certaines Lunes Supérieures, abordent les Pourfendeurs de démons qui suscitent de vives interrogations de la part des fans. En effet, des fans se sont posés la question suivante : pourquoi les démons demandent toujours si les pourfendeurs veulent être convertis pour rejoindre les rangs de Muzan ?

C’est la question qu’a publiée un internaute sur Reddit, répertoriant plusieurs moments où une Lune Supérieure a eu l’opportunité de convertir un Pilier. Il cite notamment l’exemple de Kokushibo avec Gyomei, Sanemi et Muichiro, ou encore lorsque Akaza a fait une proposition similaire à Kyojuro.

ufotable

Personne ne sait vraiment pourquoi, même les fans ont quelques théories à ce sujet. “Une personne qui est vaillamment contre l’idée de devenir un démon serait très probablement rejetée par les cellules de Muzan si elles étaient injectées de force dans son corps”, a déclaré un internaute, “mais cela pourrait ne pas être vrai.”

Cela pourrait en fait être une question de respect, car même les démons ont une certaine révérence pour les Piliers. “Je ne sais pas pour les autres démons, mais spécifiquement Akaza verrait cela comme un manque de respect envers quelqu’un comme Rengoku”, a déclaré un utilisateur, un autre ajoutant : “Kokushibo demande à plusieurs Piliers de devenir des démons, et semble à contrecœur accepter leur décision.”

Une autre explication possible est que si la personne est réticente, elle pourrait devenir un dangereux concurrent par la suite. “Chaque fois qu’un démon est créé, il a le potentiel de monter en grade. Si Akaza te transformait sans consentement, il aurait simplement créé un ennemi puissant avec beaucoup de temps devant lui”, peut-on lire dans un commentaire.

Ensuite, d’autres ont des théories plus modernes, suggérant alors que même les démons estiment que le consentement compte dans une certaine mesure, et que tout tourne autour du respect de leur adversaire. “Ils demandent simplement le consentement parce que c’est cool de le faire ou c’est l’honneur des démons”, a écrit un internaute.

Enfin, un dernier tente d’apporter une explication à cela en se basant notamment sur le folklore asiatique, continuant ainsi sur la théorie de “l’honneur des démons” : “Beaucoup de monstres ont des règles d’honneur. Par exemple, dans beaucoup de cultures asiatiques, un fantôme ne peut pas vous faire de mal tant que vous ne prononcez pas son nom. Les vampires ne peuvent pas entrer dans votre maison à moins d’y être invités officiellement. Les parfaits exemples sont ceux de Bloody Mary et Candyman. Ils ne peuvent pas vous nuire et ne le feront pas tant que vous ne prononcez pas leur nom. Même le diable a besoin d’un consentement, c’est pourquoi il utilise la tentation et non la force pour amener les gens à commettre des actes malveillants.”

À noter toutefois que cette “règle” ne semble concerner que les Lunes Démoniaques, puisque Muzan semble pouvoir agir librement de ce côté-là, en témoigne la transformation de Nezuko ou encore celle de l’homme dans l’épisode 8 de la saison 1 qui, comme le rappelle l’internaute dans sa publication sur Reddit, ont très certainement eu lieu sans le consentement des victimes.

Mais cela pourrait aussi très bien être un moyen pour Koyoharu Gotōge, le créateur de Demon Slayer, de mettre en avant la détermination de ses protagonistes. En effet, quoi de mieux pour faire briller les héros que de montrer qu’ils sont incorruptibles, et ce malgré la puissance offerte par les redoutables Lunes Supérieures.

Et pour en apprendre davantage sur Demon Slayer, découvrez quelle est l’amitié la plus improbable de l’œuvre que les fans attendent avec impatience.