Demon Slayer annonce des nouvelles des films La Forteresse Infinie

L’anime Demon Slayer lance un événement avant la sortie du premier film de la trilogie La Forteresse Infinie, mais tout le monde ne pourra pas y assister.

La saison 4 de Demon Slayer avait battu d’innombrables records au cinéma et sur les plateformes à sa sortie durant le printemps 2024. Et si l’arc de l’entraînement des piliers avait pu en décevoir certains pour son absence de combats épiques, il n’en reste pas moins crucial pour la suite des aventures de Tanjiro. Car directement après l’entraînement, les pourfendeurs de démons vont reprendre les armes.

Cette fois, les sabres du soleil ne se contenteront pas d’être entretenus au village des forgerons ou de servir pour s’entraîner : les humains vont se lancer dans l’ultime bataille contre les grands ennemis de Demon Slayer. L’anime va ainsi se poursuivre dans une trilogie de films, déjà intitulée La Forteresse Infinie. Et alors que les spectateurs attendent des nouvelles des longs-métrages, toujours gérés par l’excellent studio ufotable, la série a annoncé un événement pour préparer le terrain. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas en profiter.

Une exposition pour préparer l’arc de la Forteresse Dimensionnelle Infinie de Demon Slayer

Dès novembre, une exposition sur les piliers et la Forteresse Infinie dévoilera de nouvelles informations sur Demon Slayer, mais elle n’aura lieu qu’au Japon.

Sur le site officiel de l’anime, on découvre ainsi que l’exposition aura lieu au Creative Museum de Tokyo et explorera “le charme unique des neuf piliers sous leurs différents aspects, en mettant l’accent sur leur personnalité et leurs aspirations, tout en les accompagnant dans leur chemin vers la Forteresse Infinie.“

L’événement se déroulera du 2 novembre 2024 au 2 mars 2025. Et si le lieu pourra en décourager certains, les dates restent une bonne nouvelle pour les fans de Demon Slayer. On peut en effet y voir un calendrier optimiste pour la sortie du premier film de la trilogie de La Forteresse Infinie.

Au mieux, il serait donc possible que la première partie soit disponible dès l’été ou l’automne 2025. Mais rien n’a été confirmé officiellement à ce stade, même si l’exposition sera peut-être l’occasion d’offrir une fenêtre de sortie pour la suite de l’adaptation du manga de Koyoharu Gotouge.

