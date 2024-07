Demon Slayer : Explication de l’arc de la Forteresse Dimensionnelle Infinie

Le final de la saison 4 de Demon Slayer fait plonger les protagonistes dans la demeure de Kibutsuji Muzan : que va-t-il se passer dans la Forteresse Infinie ?

Pour sa saison 4, l’anime a présenté plus en détail les piliers, leur caractère et leurs compétences, tout en forçant le reste des personnages à suivre un entraînement infernal. Si le spectre d’une bataille finale rôdait bien au loin, les différents épisodes de Demon Slayer s’attardaient surtout sur l’ambiance plus ou moins bon enfant qu’on trouvait entre les pourfendeurs voulant faire de leur mieux et leurs différents leaders charismatiques. Jusqu’à l’épisode 8, dans lequel tout a dérapé.

Le chef de l’armée des pourfendeurs, Kagaya Ubuyashiki, a été emporté par une explosion alors que son ennemi héréditaire Kibutsuji Muzan lui rendait visite. Les piliers, arrivés pour constater la mort de leur meneur, ont donné tout ce qu’ils avaient pour retenir le démon originel avant l’arrivée des premiers rayons de soleil. Hélas, l’antagoniste avait déjà prévu son prochain coup et tous les héros se sont retrouvés catapultés dans un lieu bien particulier : la Forteresse Dimensionnelle Infinie.

Si la saison 4 est désormais terminée, le final de Demon Slayer sera quant à lui adapté dans une trilogie de films justement intitulés La Forteresse Infinie : on vous explique tout de cet arc du manga de Koyoharu Gotoge. Attention : cet article contient des spoilers de l’arc en question.

Sommaire

Intrigue de l’arc de la Forteresse Dimensionnelle Infinie

La Forteresse Dimensionnelle Infinie est la première – et la plus longue – partie de l’arc de la Bataille Finale dans Demon Slayer. Elle se présente juste avant le Décompte de l’Aube.

koyoharu gotoge/shueisha, aniplex, ufotable

C’est durant l’arc de la Forteresse que piliers et pourfendeurs affrontent Kibutsuji Muzan et surtout ses redoutables lunes supérieures. Plusieurs combats ont lieu en même temps, les pourfendeurs devant faire équipe pour espérer l’emporter contre les ennemis les plus puissants du manga.

Muzan est quant à lui affaibli : il a assimilé malgré lui le poison que Tamayo tenait dans sa main lorsqu’elle l’a attaqué dans la résidence des Ubuyashiki, et qui ralentit sa guérison et la pleine récupération de ses capacités. Mais il n’en reste pas moins le démon le plus dangereux, résistant à l’effet du produit censé le faire redevenir humain, et ses lunes supérieures le serviront jusqu’au bout en traquant les pourfendeurs.

L’arc est particulièrement tragique pour les deux camps : les piliers ne sont pas épargnés et beaucoup y perdent la vie, mais les démons aussi se font décimer tout en révélant leurs origines et les événements qui les auront menés à embrasser la vie de mangeurs d’humains.

Parmi les affrontements les plus durs se trouve celui de Shinobu, le pilier de l’insecte, et Doma, la 2e lune supérieure. Consciente de ne pas pouvoir rivaliser sur le plan physique face au monstre qui a mangé sa sœur, Shinobu a décidé de se battre avec du poison, mais ne pourra pas agir seule. Kanao l’assistera, et Inosuke viendra lui aussi donner un coup de main. Ce sera l’occasion pour le jeune homme d’en apprendre davantage sur son propre passé.

Zenitsu va de son côté croiser la route de la nouvelle 6e lune supérieure, avec laquelle il a un passif et qui est indirectement à l’origine de la mystérieuse lettre reçue dans la saison 4 de Demon Slayer. Mais la 6e lune partage également une partie de son passé avec Gyomei Himejima, pilier du rocher : on vous en dit plus ici.

Tanjiro pourra quant à lui essayer de venger Rengoku en faisant face à Akaza, comptant sur l’aide de Giyu, le pilier de l’eau. La tâche sera ardue, mais permettra au moins au héros de Demon Slayer de se découvrir une nouvelle compétence qui lui sera très utile par la suite.

Un autre combat particulièrement éprouvant est celui de Tokito, Sanemi et Genya face à la 1ere lune supérieure. Enfin, avant de passer à l’affrontement contre Muzan en personne, les lecteurs pourront également assister à celui de la femme au biwa gérant la Forteresse, face à laquelle Iguro et Kanroji, les piliers du serpent et de l’amour, feront équipe.

Qu’est-ce que la Forteresse Dimensionnelle Infinie ?

La Forteresse Infinie est un vaste espace aux dimensions changeantes, créé et géré grâce au pouvoir sanguinaire du démon au biwa, Nakime.

koyoharu gotoge/shueisha, aniplex, ufotable

La femme avait déjà été vue dans d’autres arcs, mais après avoir reçu une nouvelle dose du sang de Muzan, ses capacités ont drastiquement évolué au point de faire d’elle la nouvelle 4e lune supérieure. Elle récupère ainsi la place d’Hantengu après sa mort au village des forgerons.

La Forteresse se compose de nombreuses pièces de bois flottant dans une zone de vide, et peuvent changer de forme ou de place au bon vouloir des notes sur le biwa de la lune supérieure. Mais avant d’être le lieu des affrontements de la Bataille Finale de Demon Slayer, c’est surtout le repaire de Muzan, qui y réunit ses lunes supérieures lorsqu’il en ressent le besoin – ce qui n’arrive pas souvent.

Heureusement pour les pourfendeurs, leurs corbeaux les ont courageusement suivis alors qu’ils étaient entraînés dans la Forteresse : ils se chargent alors de relayer les informations entre les différents combattants éparpillés dans l’étrange dimension.

L’arc de la Forteresse Dimensionnelle Infinie est-il le dernier de Demon Slayer ?

Non, l’arc de la Forteresse Dimensionnelle Infinie n’est pas le dernier arc du manga Demon Slayer. Mais les films Kimetsu no Yaiba : La Forteresse Infinie serviront de final à l’anime, couvrant à la fois les parties de la Forteresse et du Décompte de l’Aube.

koyoharu gotoge/shueisha, aniplex, ufotable

Ces deux parties forment ensemble l’arc de la Bataille Finale, qui présente le dénouement de l’histoire de Tanjiro et ses amis face à Muzan.

La Forteresse Infinie s’étend des chapitres 140 à 183 du manga, tandis que le Décompte de l’Aube continue jusqu’au chapitre 205 et met davantage en avant le dernier combat contre Muzan.

Les films La Forteresse Infinie n’ont pas encore de date de sortie et la saison 4 est terminée. Mais si vous êtes déjà en manque de Demon Slayer, vous pouvez aller consulter notre top 11 des séries avec des katanas. Vous pouvez également aller jeter un coup d’œil à la liste de tous les animes qui sortent pour l’été 2024.