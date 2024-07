Bleach: Thousand-Year Blood War – Tout ce qu’on sait sur la partie 3 de l’anime

L’anime Bleach: Thousand-Year Blood War se prépare pour reprendre dans une troisième partie, après deux premiers cours intenses.

Difficile de croire qu’on en est arrivé jusque-là avec Bleach, depuis les débuts modestes de l’anime en 2004 jusqu’à l’adaptation de l’arc final. Et pourtant, la série a bien parcouru tout ce long chemin, faisant même grandir de nombreux fans avec elle. Au point de rendre ses dernières parties douces amères pour beaucoup de spectateurs.

Ichigo fait face à son plus grand défi au milieu d’une guerre millénaire. On sait que le dernier arc se terminera en quatre parties en tout : la troisième ne sera donc pas la fin, mais on s’en rapproche malgré tout… ce qui signifie que les personnages n’ont pas fini de se faire molester ! On vous dit tous les détails connus sur Bleach: Thousand-Year Blood War (ou juste TYBW) jusqu’à présent.

Y a-t-il une date de sortie pour la partie 3 de Bleach: Thousand-Year Blood War ?

La partie 3 de Bleach: Thousand-Year Blood War sortira en octobre 2024, mais il n’y a pas encore de date de sortie précise pour l’anime.

La fenêtre de sortie a été annoncée durant l’Anime Expo 2024 et a été accompagnée d’un tout nouveau teaser pour préparer le public à la suite. La série fera donc partie des animes de l’automne en rejoignant une programmation déjà très chargée, entre DandaDan et la saison 2 de Blue Lock.

Le premier cour de Bleach: TYBW s’était terminé en décembre 2022, tandis que le deuxième avait été diffusé de juillet à octobre 2023. L’intervalle avant la partie 3 est donc le plus long pour ce dernier arc, mais l’attente pour une série de cette ampleur reste relativement minime.

Y a-t-il un trailer de la partie 3 de Bleach: Thousand-Year Blood War ?

Oui, la partie 3 de Bleach: Thousand-Year Blood War a déjà proposé plusieurs trailers, le plus récent ayant été dévoilé lors de l’Anime Expo 2024.

La bande-annonce présente le casting principal de la série et les bankai des protagonistes, tout en ajoutant quelques scènes de combat, créditant au passage les membres les plus importants de la production et révélant les artistes derrière les opening et ending de l’anime.

L’aperçu peut paraître bref, mais la série étant diffusée depuis plus de 20 ans, on peut supposer que les fans n’ont pas nécessairement besoin d’en découvrir davantage.

Intrigue de la partie 3 de Bleach: Thousand-Year Blood War

Comme son nom l’indique, Bleach: Thousand-Year Blood War se penche sur une bataille sanglante de mille ans, entre la Soul Society et une branche des Quincy.

Ces derniers profitent en effet de la mort de Sōsuke Aizen pour attaquer le Gotei 13, après un silence radio d’un bon millénaire.

Leur chef, Yhwach, est persuadé que la Soul Society est une institution fondamentalement défaillante. Il pense que les Quincy pourraient et devraient superviser les choses de manière plus efficace. Bien sûr, ses méthodes pour appuyer ses propos sont loin d’être douces, et impliquent leur lot de carnage.

Ichigo et le reste des Shinigami se dressent donc contre le camp adverse, dans une bataille qui décidera du sort de chacun une bonne fois pour toutes.

En tout, Bleach: TYBW aura droit à quatre cours. La troisième partie n’est donc que l’avant-dernière et l’anime continuera ensuite. Mais il faudra malgré tout s’attendre à quelques rebondissements.

Où regarder l’anime Bleach: Thousand-Year Blood War en streaming ?

En France, c’est sur Disney+ que Bleach: Thousand-Year Blood War est diffusé.

Les spectateurs peuvent déjà retrouver les deux premiers cours sur la plateforme de streaming, tandis que les prochains épisodes seront disponibles en simulcast, soit sans délai avec le reste du monde.

En attendant de retrouver Ichigo et compagnie, vous pouvez aller jeter un coup d’œil aux animes de la saison en cours, ou consulter notre top 15 des sorties de l’été.