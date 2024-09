La partie 3 de Bleach TYBW dévoile son nombre rassurant d’épisodes

L’anime ne va pas tarder à revenir sur petit écran, et lâche toujours plus d’informations sur la partie 3 de l’arc Thousand-Year Blood War : on sait désormais combien d’épisodes seront disponibles pour le nouveau cour.

Après 20 ans et près de 400 épisodes, l’anime Bleach touche à sa fin et se rapproche toujours plus d’une retraite bien méritée. On peut clairement dire qu’Ichigo Kurosaki aura combattu de toutes ses forces les Hollows et autres ennemis de la Soul Society, mais son zanpakutō regagnera bientôt le fourreau. Pas avant, toutefois, d’avoir offert la conclusion de l’arc Thousand-Year Blood War (ou plus simplement TYBW).

C’est en 2022 que cette saga finale a débuté, reprenant le dernier arc massif du manga de Tite Kubo. Deux cours ont déjà été diffusés pour les spectateurs du monde entier, formant un tout de 26 épisodes. Et la troisième et avant-dernière partie de TYBW a de son côté dévoilé sa durée, alors que la sortie est attendue pour octobre.

Combien y aura-t-il d’épisodes dans la partie 3 de Bleach: Thousand-Year Blood War ?

Il y aura 13 épisodes dans le troisième cour de Bleach: Thousand-Year Blood War : le premier épisode sortira le 5 octobre 2024.

tite kubo/shueisha, studio Pierrot

La partie 3 respectera donc le format adopté par les précédentes, renouvelant un nombre d’épisodes devenu habituel pour les spectateurs. Ce qui a de quoi rassurer, les fans ayant longtemps craint d’avoir trop ou trop peu de nouveaux volets. L’anime évite également de prendre la voie du long-métrage pour le final, ce qui peut arriver à de nombreuses séries de ce calibre – telles que L’Attaque des Titans qui a eu droit à une conclusion particulièrement étirée.

C’est Tomohisa Taguchi qui réalise cet ultime volet de Bleach, après avoir signé des travaux dans la franchise Persona ou Tunnel to Summer. Quatre cours sont prévus en tout : il faudra donc s’attendre à une quatrième et dernière partie après celle d’octobre, intitulée The Conflict.

En attendant le 5 octobre, vous pouvez consulter la liste des animes d’automne 2024, ou encore jeter un coup d’œil aux meilleures séries de l’été 2024.